Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка отправлена в Екатеринбург

Он отметил, что глава свердловского минздрава Андрей Карлов обратился с просьбой о транспортировке девочки домой. Для этого был получен воздушный коридор, продуман маршрут, а также предусмотрена дозаправка. Девочка будет доставлена в детскую больницу № 9.