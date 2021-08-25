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Posted 25 августа 2021, 16:36

Published 25 августа 2021, 16:36

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

«Яндекс.Такси» подняло минимальную стоимость поездки в Нижнем Тагиле

«Яндекс.Такси» подняло минимальную стоимость поездки в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 16:36
Фото: 1MI.
Сервис «Яндекс.Такси» принял решение поднять минимальную стоимость поездки в Нижнем Тагиле. Однако данный город — единственный в регионе, в котором были приняты изменения в тарифах для клиентов.

Екатеринбург также не коснулись перемены цен. В Нижнем Тагиле это произошло первый раз, начиная с 2018 года. Теперь стоимость поездки за один километр и две минуты движения поднялась с 49 до 55 рублей, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Напомним, екатеринбурженка обвинила таксиста из сервиса «Ситимобил» в избиении. Она заявила, что он хотел взять с нее больше денег, чем положено.

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#Общество#Нижний Тагил#Цены#Стоимость#Такси#Екатеринбург
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