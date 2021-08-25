«Яндекс.Такси» подняло минимальную стоимость поездки в Нижнем Тагиле

Posted 25 августа 2021, 16:36
Published 25 августа 2021, 16:36
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
Екатеринбург также не коснулись перемены цен. В Нижнем Тагиле это произошло первый раз, начиная с 2018 года. Теперь стоимость поездки за один километр и две минуты движения поднялась с 49 до 55 рублей, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Напомним, екатеринбурженка обвинила таксиста из сервиса «Ситимобил» в избиении. Она заявила, что он хотел взять с нее больше денег, чем положено.