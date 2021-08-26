2,2 млн лишились 16 пенсионеров в Екатеринбурге отдав их «дальней родственнице»

Один из эпизодов произошел на улице Братская. Обвиняемая убедила пожилую женщину в том, что она является сестрой снохи. В пресс-группе отметили, что потерпевшая сама сказала ее имя и обвиняемая его просто подтвердила. После этого женщина помогла бабушке сходить по делам, а потом вместе с ней пришла в ее дом.