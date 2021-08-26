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Posted 26 августа 2021, 03:25

Published 26 августа 2021, 03:25

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Из-за лесного пожара под Первоуральском прокуратура проведет проверку

Из-за лесного пожара под Первоуральском прокуратура проведет проверку

26 августа 2021, 03:25
Фото: 1MI.
В связи с лесным пожаром под Первоуральском возле Хомутовки городская прокуратура начала проверку. Проверка соблюдения законодательства пройдет по двум пунктам — защита населения и территорий от лесных пожаров, а также соблюдение прав несовершеннолетних.

Предварительно установлено, что пожар начался около 15.00 26 августа. Его площадь составила 4 гектара. Огонь создал опасность для двух садовых товариществ, а также санатория «Лесная сказка» и Первоуральского психоневрологического интерната. Для защиты людей была проведена эвакуация.

Детей из санатория разместили в Доме культуры «Огнеупорщик». Их всех забрали домой родители. Всех, кто находился в интернате направили в Билимваевское учреждение и екатеринбургский центр соцобслуживания «Малахит». В пожаре никто не погиб и не пострадал.

На место происшествия прибыла и. о. прокурора Первоуральска Любовь Некрасова.

Напомним, пожар возле Хомутовки под Первоуральском локализован. Спасатели выяснили причину — ей стал намеренный поджог.

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