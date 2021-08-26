Из-за лесного пожара под Первоуральском прокуратура проведет проверку

Детей из санатория разместили в Доме культуры «Огнеупорщик». Их всех забрали домой родители. Всех, кто находился в интернате направили в Билимваевское учреждение и екатеринбургский центр соцобслуживания «Малахит». В пожаре никто не погиб и не пострадал.