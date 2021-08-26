tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2021, 05:00

Published 26 августа 2021, 05:00

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Компьютеры и канцтовары активно покупают свердловчане на школьные пособия

Компьютеры и канцтовары активно покупают свердловчане на школьные пособия

26 августа 2021, 05:00
Фото: 1MI.
Покупки компьютерной техники и канцтоваров с 1 по 15 августа 2021 года увеличились в 3 раза на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой вывод сделали специалисты МТС Банка после изучения трат свердловчан, связанных с новым учебным годом.

Со 2 августа в России производятся единовременные выплаты на каждого школьника в размере 10 тысяч рублей. Это позволило родителям начать подготовку к школе уже в начале августа.

Лидерской позицией стали компьютеры и комплектующие для них. Их продажа выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако сумма среднего чека уменьшилась на 28% до 4650 рублей.

На второе место попали школьные принадлежности и канцтовары. Тут рост составил 37% и чек вырос на 64% до 750 рублей.

Также рост наблюдался в категории покупок детской одежды (+31%), спортивной формы (+14%) и книг (+11%). Средние чеки тоже показывают рост в каждой из категорий. На детскую одежду увеличение составило 4% до 1440 рублей, спортивную - на 10% до 2110 рублей и книжные магазины - на 11% до 415 рублей.

Исследование проводилось на основании обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Свердловской области. Учет велся по всем операциям с 1 по 15 августа 2020-2021 годов по MCC-кодам.

#Общество#Покупка#Анализ#Компьютер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика