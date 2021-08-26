Компьютеры и канцтовары активно покупают свердловчане на школьные пособия

Покупки компьютерной техники и канцтоваров с 1 по 15 августа 2021 года увеличились в 3 раза на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой вывод сделали специалисты МТС Банка после изучения трат свердловчан, связанных с новым учебным годом.

Со 2 августа в России производятся единовременные выплаты на каждого школьника в размере 10 тысяч рублей. Это позволило родителям начать подготовку к школе уже в начале августа. Лидерской позицией стали компьютеры и комплектующие для них. Их продажа выросла в три раза по сравнению с прошлым годом. Однако сумма среднего чека уменьшилась на 28% до 4650 рублей. На второе место попали школьные принадлежности и канцтовары. Тут рост составил 37% и чек вырос на 64% до 750 рублей. Также рост наблюдался в категории покупок детской одежды (+31%), спортивной формы (+14%) и книг (+11%). Средние чеки тоже показывают рост в каждой из категорий. На детскую одежду увеличение составило 4% до 1440 рублей, спортивную - на 10% до 2110 рублей и книжные магазины - на 11% до 415 рублей. Исследование проводилось на основании обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Свердловской области. Учет велся по всем операциям с 1 по 15 августа 2020-2021 годов по MCC-кодам.