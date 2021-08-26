Названы самые нищие регионы России

Несмотря на коронакризис, за год показатели бедности снизились на два миллиона россиян и составили 17,7 миллиона человек. По данным Росстата, в среднем по России уровень бедности составляет 12,1%. Однако в Туве, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Республике Алтай доля нищих составляет от 24% до 34%, то есть около четверти населения.