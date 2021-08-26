Первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

В горадминистрации ранее заявили о планах по нанесению диагональной разметки. Но для этого необходимо подготовить сами дорожные объекты – оборудовать дорожными знаками и выходами ограждений по ГОСТу. Пилотные перекрёстки планируют организовать уже в 2021 году.