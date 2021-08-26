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Posted 26 августа 2021, 09:27

Published 26 августа 2021, 09:27

Modified 29 ноября, 17:51

Updated 29 ноября, 17:51

Первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

26 августа 2021, 09:27
Специалисты МУП «Сигнал-3» начали обустройство первого диагонального пешеходного перехода в Нижнем Тагиле.

Отныне тагильчане смогут переходить дорогу по диагональной «зебре». «Сигнал-3» обустраивают перекрёсток улиц Победы и Пархоменко. Специальные светофоры, ориентировочно, начнут работать уже завтра — 27 августа.

Обустройство данного участка дороги проводится по техзаданию Управление городским хозяйством администрации Нижнего Тагила.

Почему Пархоменко-Победы? - Потому, что на перекрёстке уже выполнено занижение бордюров в диагональном направлении. Мы устанавливаем дополнительно пешеходные светофоры, завтра наносим разметку и корректируем время горения сигналов светофора, рассказал TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

В горадминистрации ранее заявили о планах по нанесению диагональной разметки. Но для этого необходимо подготовить сами дорожные объекты – оборудовать дорожными знаками и выходами ограждений по ГОСТу. Пилотные перекрёстки планируют организовать уже в 2021 году.

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#Транспорт#Нижний Тагил#ГИБДД#Светофор#Перекресток
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