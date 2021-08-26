Предупреждение о грозах, граде и сильном ветре продлено в Свердловской области

Во время непогоды спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя бегать, суетиться и передвигаться большими группами. Кроме того, во время грозы рекомендовано закрыть все двери и окна, а также отключить электроприборы и сотовые телефоны.