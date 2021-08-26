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Posted 26 августа 2021, 03:17

Published 26 августа 2021, 03:17

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Предупреждение о грозах, граде и сильном ветре продлено в Свердловской области

Предупреждение о грозах, граде и сильном ветре продлено в Свердловской области

26 августа 2021, 03:17
Фото: 1MI.
Штормовое предупреждение о дождях, грозах и сильном ветре в Свердловской области продлено до 26 августа. В регионе сохранится непогода с ветром до 20 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Во время непогоды спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя бегать, суетиться и передвигаться большими группами. Кроме того, во время грозы рекомендовано закрыть все двери и окна, а также отключить электроприборы и сотовые телефоны.

Напомним, погода в августе 2021 года признана аномально жаркой. В Екатеринбурге температурные рекорды были побиты пять дней подряд.

#Свердловская область#Здоровье#Погода#Предупреждение#Экстренное предупреждение
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