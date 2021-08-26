Предупреждение о грозах, граде и сильном ветре продлено в Свердловской области

Posted 26 августа 2021, 03:17
Published 26 августа 2021, 03:17
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Во время непогоды спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя бегать, суетиться и передвигаться большими группами. Кроме того, во время грозы рекомендовано закрыть все двери и окна, а также отключить электроприборы и сотовые телефоны.
Напомним, погода в августе 2021 года признана аномально жаркой. В Екатеринбурге температурные рекорды были побиты пять дней подряд.