Выжившая в ДТП под Саратовом трехлетняя девочка был прооперирована в Екатеринбурге

Напомним, массовое ДТП произошло 20 августа под Вольском в Саратовской области. Семья начальника отдела ведения реестра МУГИСО Галины Пухачевой возвращалась из отпуска на Lada Largus. Автомобиль столкнулся с двумя грузовиками. В результате сама Галина, ее муж, мать и двое детей погибли. Выжила только трехлетняя дочь. Она была доставлена в больницу Вольска с 30% ожогов тела. Позднее ее перевезли в Екатеринбург.