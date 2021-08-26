Задержание «кабачков» и смерть ребенка в поезде. Итоги дня в Свердловской области

Росгвардейцы прервали поминки погибшего под колесами автомобиля криминального авторитета по имени Гиви в Екатеринбурге. Они уложили лицом в землю около 30 азербайджанцев. Гиви провел в тюрьме за разбой 19 лет. По словам источника, знакомого с ситуацией, он был уважаемым человеком, а люди собрались, чтобы обсудить детали похорон. В результате спецоперации задержанных не было.