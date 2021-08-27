tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа 2021, 17:46

Published 27 августа 2021, 17:46

Modified 29 ноября 2024, 17:49

Updated 29 ноября 2024, 17:49

Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года

Дело о растрате возбуждено в отношении бухгалтера из Екатеринбурга спустя три года

27 августа 2021, 17:46
Фото: 1MI.
В отношении жительницы Екатеринбурга, которая работала бухгалтером в компании «УралЭнергоКабель» и вывела более 10 миллионов рублей, спустя три года возбудили уголовное дело.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Ушаков, который представляет интересы директора компании. По его словам, дело возбуждено по статье растрата. Ранее в заведении дела отказывали свыше десяти раз. Теперь органы предварительного следствия будут устанавливать местонахождение денежных средств и привлекать к ответственности виновных, сообщает Е1.

Напомним, первое время женщина переводила на свою карту по пять тысяч рублей, но потом суммы стали значительно больше. Она сыграла свадьбу за несколько миллионов рублей, а потом внесла первоначальный взнос за новый дом.

#Общество#Новости УрФО#Уголовное дело#Бухгалтер#Растрата#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика