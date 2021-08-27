Избиение лопатой на кладбище и приговор за гранату. Итоги дня в Свердловской области

Знакомые рассказали о подробностях жизни 40-летнего Виталия Бережного, который изнасиловал и убил в Тюмени 9-летнюю Настю Муравьеву. По словам соседей по пансионату, где он убил девочку, Бережной снимал квартиру и был необщительным. Одна из знакомых сообщила, что он был в разводе и жил с девушкой. При этом она отметила, что он относился к сожительнице очень хорошо. Подозреваемый работал сборщиком мебели на предприятии неподалеку от дома. Коллеги отзываются о нем, как об общительном и жизнерадостном мужчине, однако один из них отметил, что после убийства Бережной стал вести себя более нагло и уверенно.