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Posted 27 августа 2021, 03:17

Published 27 августа 2021, 03:17

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге

Легендарный клуб «Посторонним В» снова откроется в Екатеринбурге

27 августа 2021, 03:17
Фото: 1MI.
Клуб «Посторонним В» снова начнет работать в Екатеринбурге. Он появился еще в конце 90-х годов и работал в формате киноклуба, а затем там проводились вечеринки. Закрылся клуб в 2010 году. Однако его основатель Стас Словиковский решил перезапустить проект.

Новый киноклуб основатель описывает как совместимость несовместимого и «междисциплинарная лаборатория опыления искусства». Об этом он рассказал в социальных сетях.

Кроме того, он заявляет, что всех посетителей ожидает «нетривиальная программа».

Оригинальный клуб «Посторонним В», был открыт в 1998 году аспирантом факультета УрГУ Стасом Словиковским вместе с сестрой-искусствоведом. Они начинали с показа артхауса. Однако уде в 2003 году в клубе прошла первая вечеринка и с этого момента он стал рейв-клубом. Заведение часто меняло местоположение и в 2010 году полностью закрылось.

#Свободное время#Новости УрФО#Открытие#Клуб#Развлечения#Екатеринбург
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