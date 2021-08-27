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Posted 27 августа 2021, 11:28

Published 27 августа 2021, 11:28

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика на стройке в Ревде

Мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика на стройке в Ревде

27 августа 2021, 11:28
Фото: 1MI.
Мужчина изнасиловал девятилетнего мальчика, который учится в гимназии. Сейчас он разыскивается в Ревде Свердловской области.

ЧП произошло на улице Мира на заброшенной стройке, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Местный житель обратился в полицию и сообщил, что его сыновья рассказали об изнасиловании мальчика мужчиной в возрасте 40-50 лет. Мальчик пояснил, что пошел за мужчиной, потому что тот дал ему 50 рублей.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера.

Напомним, в селе Патруши Сысертского района 12-летний школьник надругался над 11-летним мальчиком.

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#Происшествия#Дети#Ревда#Изнасилование
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