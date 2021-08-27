Незаконная свалка опасных медицинских отходов обнаружена под Красноуфимском

Вместе с делегацией мэр проводил осмотр места, где может быть взят грунт для локализации горения на полигоне. Представители мэрии наткнулись на овраг, который был наполнен желтыми мешками с маркировкой «Отходы класса „Б“». В нескольких десятках метров от места находится дом с печью, в которой сжигают мусор.