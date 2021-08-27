Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой в Тюмени арестован на два месяца

Перед началом заседания журналистам, которых было большое количество, позволили зайти в зал на три минуты. Там они задали обвиняемому около 30 вопросов, однако тот не ответил ни на один из них. Журналисты спрашивали, сознается ли мужчина в содеянном, знал ли он семью девочки и что сейчас чувствует.