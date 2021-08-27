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Posted 27 августа 2021, 09:25

Published 27 августа 2021, 09:25

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду

Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду

27 августа 2021, 09:25
Фото: 1MI.
Жители поселков Октябрьский и Первомайский Сысертского района Свердловской области обратились в прокуратуру из-за начислений за воду в квитанциях за июль 2021 года.

В заявлении к прокурору, опубликованное газетой «Наша Сысертская неделя» во «Вконтакте», местные жители рассказали, что получили квитанции с графой «Летний полив», где им насчитали по 71,8 тысячи рублей. При это в Октябрьском поселке воды не было 27 дней, а в Первомайском вода предоставляется с 2 до 4 ночи.

Глава инициативной группы Михаил Касельман написал в заявлении, что у всех жильцов сумма одинаковая. Она не зависит от размера и загруженности участков. Даже у граждан, имеющих специальные счетчики, льготы и пенсию, сумма не превышает 10 тысяч рублей.

Кассельман пишет, что услуги в полном объеме не оказываются, но долги списываются. Льготников, по его словам, в поселках очень много.

Местные жители просят прокуратуру разобраться и обязать МУП ЖКХ «Сысертское» сделать перерасчет и усилить напор воды.

#Общество#Свердловская область#Суд#Жалоба#Поселок#Платежи
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