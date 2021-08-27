Пенсионеры из уральского поселка пожаловались на платежи за отсутствующую воду

В заявлении к прокурору, опубликованное газетой «Наша Сысертская неделя» во «Вконтакте», местные жители рассказали, что получили квитанции с графой «Летний полив», где им насчитали по 71,8 тысячи рублей. При это в Октябрьском поселке воды не было 27 дней, а в Первомайском вода предоставляется с 2 до 4 ночи.