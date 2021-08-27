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Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

27 августа 2021, 06:00
Фото: pixabay.com
В середине августа семья Сергея Максимова, вдовца матери четверых детей, на кладбище у могилы женщины повздорила с ее сёстрами. В результате стычки с роднёй у матери Сергея диагностировали сотрясение головного мозга. Ранее сёстры умершей Екатерины добились, чтобы детей забрали из квартиры Сергея, где царил беспорядок.

12 августа — в день годовщины смерти жены — Сергей Максимов с родителями отправился на кладбище, где похоронена Екатерина. Там семья встретила родственников по линии женщины — ее сестёр Елену и Ларису.

Родственники повздорили, после чего, рассказывает Сергей, дошло до физического насилия:

Лариса Дёгтева ударила маму черенком лопаты, у неё осталась царапина на лице.

Сергей Максимов

Женщина в течение нескольких дней чувствовала недомогание, а после ее госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга.

После этого семья обратилась в полицию с заявлением о побоях. Правоохранители проводят проверку, уже опрошены несколько человек, рассказал редакции Сергей Максимов.

Конфликт в семье начался год назад, когда тагильчанка Екатерина Максимова умерла и трое несовершеннолетних детей оказались камнем преткновения старших родственников. После обращения сестер Екатерины к правоохранителям детей забрали из квартиры, где валялись разбросанные вещи, на кухне стояли тарелки с прокисшей едой и стоял неприятный запах.

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