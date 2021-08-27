Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

Конфликт в семье начался год назад, когда тагильчанка Екатерина Максимова умерла и трое несовершеннолетних детей оказались камнем преткновения старших родственников. После обращения сестер Екатерины к правоохранителям детей забрали из квартиры, где валялись разбросанные вещи, на кухне стояли тарелки с прокисшей едой и стоял неприятный запах.