Семейная ссора на кладбище в Тагиле закончилась сотрясением после удара лопатой

12 августа — в день годовщины смерти жены — Сергей Максимов с родителями отправился на кладбище, где похоронена Екатерина. Там семья встретила родственников по линии женщины — ее сестёр Елену и Ларису.
Родственники повздорили, после чего, рассказывает Сергей, дошло до физического насилия:
Лариса Дёгтева ударила маму черенком лопаты, у неё осталась царапина на лице.
Женщина в течение нескольких дней чувствовала недомогание, а после ее госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у пенсионерки сотрясение головного мозга.
После этого семья обратилась в полицию с заявлением о побоях. Правоохранители проводят проверку, уже опрошены несколько человек, рассказал редакции Сергей Максимов.
Конфликт в семье начался год назад, когда тагильчанка Екатерина Максимова умерла и трое несовершеннолетних детей оказались камнем преткновения старших родственников. После обращения сестер Екатерины к правоохранителям детей забрали из квартиры, где валялись разбросанные вещи, на кухне стояли тарелки с прокисшей едой и стоял неприятный запах.