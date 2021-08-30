Два ребенка получили травмы после игр на улице в Екатеринбурге

Posted 30 августа 2021, 17:51
Published 30 августа 2021, 17:51
Modified 29 ноября 2024, 18:18
Updated 29 ноября 2024, 18:18
Ребенка, которого задушила петля, спасли очевидцы. Он был отправлен в детскую клиническую больницу № 9. Об этом Ура.ру сообщил источник в оперативных службах. 11-летний школьник упал с памятника студенческим стройотрядам. За ним также приехали врачи скорой медицинской помощи.
На данный момент информация о состоянии детей отсутствует.
Напомним, 22 июля стало известно, что маленький ребенок упал с высоты на Сортировке в Екатеринбурге. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.