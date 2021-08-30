Два ребенка получили травмы после игр на улице в Екатеринбурге

Ребенка, которого задушила петля, спасли очевидцы. Он был отправлен в детскую клиническую больницу № 9. Об этом Ура.ру сообщил источник в оперативных службах. 11-летний школьник упал с памятника студенческим стройотрядам. За ним также приехали врачи скорой медицинской помощи.