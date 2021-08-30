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Posted 30 августа 2021, 17:51

Published 30 августа 2021, 17:51

Modified 29 ноября 2024, 18:18

Updated 29 ноября 2024, 18:18

Два ребенка получили травмы после игр на улице в Екатеринбурге

Два ребенка получили травмы после игр на улице в Екатеринбурге

30 августа 2021, 17:51
Фото: 1MI.
Два юных екатеринбуржца попали в больницу после игр на улице. 7-летний мальчик оказался до потери сознания задушен петлей, а 11-летний школьник упал с высоты в Академическом районе.

Ребенка, которого задушила петля, спасли очевидцы. Он был отправлен в детскую клиническую больницу № 9. Об этом Ура.ру сообщил источник в оперативных службах. 11-летний школьник упал с памятника студенческим стройотрядам. За ним также приехали врачи скорой медицинской помощи.

На данный момент информация о состоянии детей отсутствует.

Напомним, 22 июля стало известно, что маленький ребенок упал с высоты на Сортировке в Екатеринбурге. Он погиб от полученных травм на месте происшествия.

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