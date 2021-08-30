Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году

Однако в региональном Министерстве образования заявляют, что все учебные заведения (а их около 1050 в Свердловской области), полностью готовы принять детей. В этом году на подготовку к учебному году власти потратили четыре миллиарда рублей, всего планируется принять чуть более 525 тысяч учеников, 66 тысяч из которых пойдут в школу в первый раз.