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Posted 30 августа 2021, 13:06

Published 30 августа 2021, 13:06

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году

Две тагильские школы оштрафованы за ненадлежащую подготовку к учебному году

30 августа 2021, 13:06
Фото: 1MI.
Четыре учебных заведения в Свердловской области оштрафованы за ненадлежащую подготовку к 1 сентября, две их них — в Нижнем Тагиле.

Две школы в Нижнем Тагиле, одна в Богдановиче, и одна в Сухом Логу оштрафованы на общую сумму 31 тысяча рублей. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Основные претензии контролирующего ведомства связаны с ненадлежащим материально-техническим оснащением учебных заведений и недостатками по ремонту.

Еще пять школ региона не успели вовремя выполнить предписания Роспотребнадзора: в двух строители не достроили учебные корпуса, еще в нескольких не хватает учебных материалов, спортивного оборудования и школьных автобусов, пишет ИА «Новый день».

Свердловская прокуратура вынесла представления генподрядчикам, выполняющим строительство новых учебных корпусов в школе № 1 Верхней Пышмы и школы № 167 областного центра.

Областная Госавтоинспекция проверила более 500 школьных автобусов, при этом выяснилось, что один из них уже почти год находится на ремонте после ДТП. В некоторых населенных пунктах водители или вообще отсутствуют, либо у них просрочены карты тахографа, поэтому машины не могут выйти на маршрут.

Однако в региональном Министерстве образования заявляют, что все учебные заведения (а их около 1050 в Свердловской области), полностью готовы принять детей. В этом году на подготовку к учебному году власти потратили четыре миллиарда рублей, всего планируется принять чуть более 525 тысяч учеников, 66 тысяч из которых пойдут в школу в первый раз.

Напомним, более четырех тысяч силовиков будут охранять свердловских школьников 1 сентября.

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#Общество#Свердловская область#Подготовка#Роспотребнадзор#Школы#Штрафы
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