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Posted 30 августа 2021, 04:00

Published 30 августа 2021, 04:00

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

О состоянии основателя «Смысловых галлюцинаций» рассказал его брат

О состоянии основателя «Смысловых галлюцинаций» рассказал его брат

30 августа 2021, 04:00
Фото: 1MI.
О состоянии госпитализированного в Екатеринбурге одного из основателей группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина рассказал его брат.

На данный момент Владимир находится на интенсивной терапии. У него серьезно поражены легкие. Об этом Тимофей Бурдин рассказал на своей странице «Вконтакте».

Он сообщил, что в реанимацию звонила мама музыканта. Прогнозов, по словам мужчины, врачи пока что не дают, так как нет ни отрицательной, ни положительной динамики.

Напомним, Владимир Бурдин впал в кому. Он был госпитализирован с 80%-ным поражением легких. Однако коронавирус у него пока не подтвержден. По словам брата, у Бурдина поражен мозг.

«Сильно поврежден мозг»: основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому
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#Общество#Новости УрФО#Больница#Кома#Госпитализация#Екатеринбург
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