О состоянии основателя «Смысловых галлюцинаций» рассказал его брат

Posted 30 августа 2021, 04:00
Published 30 августа 2021, 04:00
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
На данный момент Владимир находится на интенсивной терапии. У него серьезно поражены легкие. Об этом Тимофей Бурдин рассказал на своей странице «Вконтакте».
Он сообщил, что в реанимацию звонила мама музыканта. Прогнозов, по словам мужчины, врачи пока что не дают, так как нет ни отрицательной, ни положительной динамики.
Напомним, Владимир Бурдин впал в кому. Он был госпитализирован с 80%-ным поражением легких. Однако коронавирус у него пока не подтвержден. По словам брата, у Бурдина поражен мозг.