Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников

Posted 30 августа 2021, 12:25
Published 30 августа 2021, 12:25
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Родители школьников обязательно должны находиться в масках. Остальные классы будут всречать новый учебный год в кабинетах вместе с классными руководителями, пишет «Областная газета» со ссылкой на министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.
Также как и в прошлом учебном году, на входе в школу будет измеряться температура, использоваться будут разные входы, чтобы избежать столпотворения детей.
Напомним, ранее в управлении образования Нижнего Тагила рассказали о том, как будет организован учебный процесс в новом учебном году.