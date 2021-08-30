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Posted 30 августа 2021, 12:25

Published 30 августа 2021, 12:25

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников

Школьные линейки будут организованы для свердловских первоклассников и выпускников

30 августа 2021, 12:25
Фото: 1MI.
1 сентября в Свердловской области торжественные линейки будут организованы для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов. На мероприятии смогут находиться родители.

Родители школьников обязательно должны находиться в масках. Остальные классы будут всречать новый учебный год в кабинетах вместе с классными руководителями, пишет «Областная газета» со ссылкой на министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.

Также как и в прошлом учебном году, на входе в школу будет измеряться температура, использоваться будут разные входы, чтобы избежать столпотворения детей.

Напомним, ранее в управлении образования Нижнего Тагила рассказали о том, как будет организован учебный процесс в новом учебном году.

#Общество#Свердловская область#Школа#Выпускники#День знаний#Первоклассники
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