Слова обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки адвокат назвал выдумкой

А у нее характер травм, по словам судмедэкспертов, соответствует спланированному падению, как если бы она сделала шаг вперед: сломаны две пятки и травмы нижней части туловища. Если бы она действительно повисла вдоль стены, она бы зацепила и выступ, и вывеску, но этого нет. Мы полагаем, что она сама могла выпасть, говорит адвокат.