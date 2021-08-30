Смерть героя России и надругательства над котом. Итоги дня в Свердловской области

Руководство контактного зоопарка «Парк бабочек» в Екатеринбурге объявило о закрытии после того, как змея укусила там 5-летнюю девочку. Директор пояснила, что их выставляют живодерами и убийцами после скандала. А на самом деле они всегда хотели привить посетителям любовь к животным. После инцидента Следственный комитет организовал проверку, дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.