Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ

Posted 30 августа 2021, 13:38
Published 30 августа 2021, 13:38
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Однако позже представители епархии заявили, что фраза была выдернута из контекста. На конференции речь шла про времена Петра I. Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова говорила о христианизации Урала. Она имела в виду, что важно, чтобы к церкви присоединились народы ханты и манси, пишет Е1.
Напомним, в Москве прошло первое заседание по делу скандального экс-схиигумена Сергия. В мае 2020 года он был задержан за проповеди, в которых он критиковал власти и РПЦ.