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Posted 30 августа 2021, 13:38

Published 30 августа 2021, 13:38

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ

Захват других народов и стран назвали задачей России в РПЦ

30 августа 2021, 13:38
Фото: 1MI.
Задачей России захватить другие народы и страны назвали в Екатеринбургской епархии РПЦ.

Однако позже представители епархии заявили, что фраза была выдернута из контекста. На конференции речь шла про времена Петра I. Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Алена Богданова говорила о христианизации Урала. Она имела в виду, что важно, чтобы к церкви присоединились народы ханты и манси, пишет Е1.

Напомним, в Москве прошло первое заседание по делу скандального экс-схиигумена Сергия. В мае 2020 года он был задержан за проповеди, в которых он критиковал власти и РПЦ.

Первое заседание по делу опального экс-схиигумена Сергия назначил московский суд
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#Общество#Новости УрФО#Россия#РПЦ#Захват#Епархия#Екатеринбург
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