74,7 млн рублей пожертвовали юрлица и граждане в фонды кандидатов в депутаты Госдумы

Только 5 тысяч рублей поступило в фонд Григория Полявина, также выдвигающегося от Нижнетагильского избирательного округа. Согласно отчету, эти деньги — собственные средства партии или кандидата. Из них 2,1 тысячи рублей были возвращены, остальные 2,9 тысячи израсходовано на организацию сбора подписей избирателей.