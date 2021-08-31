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Posted 31 августа 2021, 12:01

Published 31 августа 2021, 12:01

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

74,7 млн рублей пожертвовали юрлица и граждане в фонды кандидатов в депутаты Госдумы

74,7 млн рублей пожертвовали юрлица и граждане в фонды кандидатов в депутаты Госдумы

31 августа 2021, 12:01
Фото: 1MI.
91,7 млн рублей составляет общая сумма всех избирательных фондов кандидатов в депутаты Госдумы от избирательных округов Свердловской области. Из них 65,5 млн рублей пожертвовали различные юридические лица. Еще 8,9 млн рублей — граждане. Остальные деньги — это средства партий и самих кандидатов.

В Нижнетагильском избирательном округе самым «богатым» кандидатом оказался Константин Захаров. Его избирательный фонд составляет 15,5 млн рублей. Из них 8 млн рублей внесло ЗАО «АСК-Инвест» — компания из Екатеринбурга, занимающаяся покупкой и продажей собственных нежилых помещений. Ее директором является Юрий Кравченко. Еще 4 млн рублей поступило от ООО «Гермес» и 3,5 млн рублей — ООО «ПК Вега».

Объем избирательного фонда другого кандидата от Нижнетагильского избирательного округа — Антона Гусева — составляет 300 тысяч рублей. В его фонд крупных пожертвований от юридических лиц и граждан, по данным сайта избирательной комиссии Свердловской области, не поступало.

Только 5 тысяч рублей поступило в фонд Григория Полявина, также выдвигающегося от Нижнетагильского избирательного округа. Согласно отчету, эти деньги — собственные средства партии или кандидата. Из них 2,1 тысячи рублей были возвращены, остальные 2,9 тысячи израсходовано на организацию сбора подписей избирателей.

В Березовском избирательном округе в свой фонд больше всех получил Сергей Чепиков — 8 млн рублей от Свердловского фонда регионального сотрудничества и поддержки. Общая сумма фонда кандидата — 8,9 млн рублей.

2,5 млн рублей в фонд Сергея Капчука, также выдвигающегося от Березовского, пожертвовало ПАО «Абрау-Дюрсо», компания, которая занимается производством игристых вин в Краснодарском крае.

Еще один кандидат от этого же избирательного округа — Дмитрий Ионин — получил в свой фонд 1 млн рублей от строительной компании «Северснабкомплект». Ее владельцем является Виталий Федотов.

Кандидат от Асбестовского избирательного округа Максим Иванов получил в свой фонд 8 млн рублей от Свердловского фонда регионального сотрудничества и поддержки и еще 5 млн рублей от Оренбургского фонда регионального сотрудничества и развития. Общая сумма фонда кандидата составила 13 млн рублей.

5,1 млн рублей от 10 граждан получил в свой избирательный фонд кандидат от Первоуральска Зелимхан Муцоев.

Бывший биатлонист Антон Шипулин, выдвигающийся в Госдуму от Серова, имеет избирательный фонд на общую сумму 24 млн рублей. По 8 млн рублей в него внесли три фонда регионального сотрудничества и поддержки — Свердловский, Оренбургский и Магаданский.

Напомним, 25,5 млн рублей пожертвовали различные юридические лица в избирательные фонды свердловских отделений политических партий, представители которых выдвигаются в Законодательное собрание Свердловской области.

25,5 млн рублей поступило в фонды партий от юрлиц на выборы депутатов в ЗакСо
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