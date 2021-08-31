Детская немедицинская смертность выросла в Свердловской области в 2021 году

Напомним, в Свердловской области в 2021 году на 10% увеличилась смертность по сравнению с первыми шести месяцами 2020 года. Такую статистику предоставил Свердловскстат. С января по июнь в текущем году зафиксировано 32,7 тысячи летальных случаев, а в минувшем году зарегистрировано 29,1 тысячи смертей среди жителей региона.