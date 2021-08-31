Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области

К дисциплинарной ответственности за резонансное ДТП будет привлечен судья Белоярского районного суда Георгий Куцый. Он вел дело Марины Мартемьяновой, бывшей супруги участкового, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех человек за рулем Nissan в апреле 2019 года. После ДТП она возвратилась на место аварии и переехала одну из пострадавших еще раз. Изначально было возбуждено уголовное дело за попытку убийства, но оно было переквалифицировано на статью о нарушении ПДД. Истцы не согласились с назначенным наказанием в виде 2,5 лет колонии-поселения и подали апелляцию, а потом кассацию. Прокурор истребовал дело из районного суда, но его передачу затянул Георгий Куцый.