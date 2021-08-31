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Posted 31 августа 2021, 14:38

Published 31 августа 2021, 14:38

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области

Дважды «золотой» паралимпиец и наказание судье. Итоги дня в Свердловской области

31 августа 2021, 14:38
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 августа.

Екатеринбуржец без рук и ног Михаил Асташов завоевал второе «золото» на Паралимпиаде в Токио. Он выступал в шоссейной гонке с раздельным стартом в классе С1. Свердловчанин преодолел дистанцию в 16 километров за 25 минут. Ранее россиянин получил первое место в гонке преследования на дистанции в 3 тысячи метров.

Со 2 сентября начнутся выплаты по 10 тысяч рублей российским пенсионерам, в том числе и военным. В этот день деньги получат те, кому средства поступают на банковскую карту. Выплаты через почту начнутся 3 сентября. Единовременное пособие не будет сказываться на предоставлении других мер поддержки.

29,6 миллиона рублей пожертвовали в фонды свердловских отделений политических партий на выборы в Госдуму юридические лица. Еще 1,7 миллиона рублей поступило от граждан. Большую часть этих денег, а именно 27,5 миллиона, получила партия «Единая Россия». Общая сумма всех избирфондов кандидатов в депутаты Госдумы от избирательных округов региона составляет 91,7 миллиона рублей.

74,7 млн рублей пожертвовали юрлица и граждане в фонды кандидатов в депутаты Госдумы
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К дисциплинарной ответственности за резонансное ДТП будет привлечен судья Белоярского районного суда Георгий Куцый. Он вел дело Марины Мартемьяновой, бывшей супруги участкового, которая в состоянии алкогольного опьянения сбила четырех человек за рулем Nissan в апреле 2019 года. После ДТП она возвратилась на место аварии и переехала одну из пострадавших еще раз. Изначально было возбуждено уголовное дело за попытку убийства, но оно было переквалифицировано на статью о нарушении ПДД. Истцы не согласились с назначенным наказанием в виде 2,5 лет колонии-поселения и подали апелляцию, а потом кассацию. Прокурор истребовал дело из районного суда, но его передачу затянул Георгий Куцый.

За резонансное дело по ДТП будет наказан свердловский судья
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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