Из-за незаконного обогащения мэрия Екатеринбурга отсудила миллион у хозяина батутов

Материалы дела гласят, что судя частично удовлетворила иск. Сначала мэрия хотела получить с «Компании "Вимакс"» 7,2 миллиона рублей, включая 24 тысячи за использование чужих денег в период с ноября по декабрь 2020 года. Однако судья обязал выплатить лишь 1,2 миллиона рублей, сообщает Е1.