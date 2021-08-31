Опасные мутации южноафриканского штамма COVID-19 выявили ученые

Также остается неизвестным, будут ли эффективны имеющиеся вакцины против данных мутаций, пишут «Новые известия». Впервые штамм был выявлено в мае 2021 года в провинциях Мпумаланга и Гаутенг. А уже к 16 августа он распространился на шест из девяти провинций ЮАР. Кроме того, он проник в Конго, Португалию, Новую Зеландию, Швейцарию и на Маврикий. Появился он из доминирующего штамма C. 1.