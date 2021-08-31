Плановые отключения электроэнергии пройдут в Нижнем Тагиле (список)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Жданова 28, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кольцова 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Рабкоров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Рудничная 14, 18; Рудный 10, 14, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; пер. Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12

2 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

3 с 31.08.2021 09:00 по 31.08.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 77, 81; Тимирязева 111; Чайковского 108, 110; Магазин Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. 62); парикмахерская Ленинградский проспект 77 (бывш. кв. № 21); Нежилое помещение Ленинградский проспект 77, кв. 2,3; Офис-магазин Ленинградский проспект 77-103; м-н «Жираф» Ленинградский проспект 77-124; офис Ленинградский проспект 77-41; Детский клуб «Юность» Ленинградский проспект 77-61; магазин «Life — мебель» Ленинградский проспект 77-63; Магазин промышленных товаров Ленинградский проспект 77-64; Магазин «Вэлком» Ленинградский проспект 77-83,84,101; помещение нежилое (гараж) Ленинградский проспект квартал № 67; Офис Тимирязева 111, кв. 63;

4 с 31.08.2021 09:00 по 10.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Совхозная 51, 53, 55, 55А, 57, 57а, 59, 59а, 61, 62, 63, 64, 64а, 66, 68, 72, 72а, 74, 76, 80; Ульяны Громовой 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

5 с 31.08.2021 09:30 по 31.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 95, 97; Октябрьской Революции 33; магазин «Ткани» Карла Маркса 95 (бывш. кв. 14); Офисное помещение Карла Маркса 97 (бывш.кв.9,16); магазин Карла Маркса 97-17; Магазин промтоваров Карла Маркса 97-25; офис Карла Маркса 97-26,27; нежилое помещение Карла Маркса 97/33; Кластер 057 Карла Маркса 97/33; Офис Карла Маркса 97/33; Магазин промышленных товаров Карла Маркса 97/33 — 1 /Окт. рев.

6 с 31.08.2021 10:00 по 31.08.2021 11:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28; Первомайская 2, 4, 6; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9

7 с 31.08.2021 13:30 по 31.08.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Новострой 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 32, 34, 34-2, 36; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО № 8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО № 8 от 17.02.2006) Победы напр. «Альфабанка»; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин «Стройматериалы» Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин «Электрошок» Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

8 с 01.09.2021 09:00 по 01.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) п. Черноисточинск: 2-я Советская 4А, 7Ж

9 с 01.09.2021 09:30 по 01.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Быкова 11, 13, 15, 17, 19, 19-2, 19а, 3а, 5, 7, 9, 9гар; Высокогорская 31; Оплетина 13, 15; Черемшанская 22, 47, 51, 53, 55, 55А; жилой дом Быкова 3, литер А; жилой дом Быкова 3, литер Б; Гараж Черемшанская 49гар; здание гаража Черемшанская р-н «Высокогорец»; ; ГК «Высокогорец», Оплетина/ Черемшанская

10 с 01.09.2021 10:00 по 01.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Ленина 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 6, 7, 8; Пионерская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

11 с 01.09.2021 11:00 по 01.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Весенняя 13, 15, 17, 19, 21, 30, 32-1, 34, 34-2, 36, 36-1, 38, 38-2, 40-1, 40-2, 42-2, 50-1, 50-2, 50Б; Геологов 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 19А, 21, 23, 23а, 24, 26, 27б, 3, 5, 7, 9; Туристов 21, 21 А, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; Гараж Геологов 17гар; Дом Геологов 27а-1; Дом Геологов 27а-2

12 с 01.09.2021 13:30 по 01.09.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Высотная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Серебрянский тракт 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; Дом Серебрянский тракт 116-1; Дом Серебрянский тракт 116-2; Квартира Серебрянский тракт 134-1; Квартира Серебрянский тракт 134-2

13 с 01.09.2021 15:00 по 01.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Декабристов 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32, 4, 6, 8; Доменная 85; Лисогорская 116, 118; Союзная 15, 17; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Гараж Торфяная 27гар

14 с 01.09.2021 23:00 по 02.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Карла Маркса 53; Первомайская 52, 52а

15 с 02.09.2021 09:00 по 02.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1; Степная 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 75, 79, 81, 83, 85, 87; Фестивальная 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57

16 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Баранчинская 11, 12, 13, 14, 16, 7, 9; Полярная 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 44б, 46, 48, 50, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68а, 68б, 69, 70, 70а, 70б, 71, 73, 75, 77, 79, 89, 91; Тракторная 11, 12; Дом Полярная 53баня

17 с 02.09.2021 09:00 по 02.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 123; Победы 43

18 с 02.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Дальняя 53, 55, 57, 59; Садоводов 1, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 9; Смоленская 18, 25; Узкая 39, 41, 43

19 с 02.09.2021 11:00 по 02.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Заречная 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 3, 30, 3а, 4 А, 5, 6, 7, 8, 9; Обороны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7

20 с 02.09.2021 13:00 по 02.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 40; шкаф управления комплексом автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД Черноисточинское шоссе перекресток с ул. Бригадная

21 с 02.09.2021 15:00 по 02.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. — Лисогорская; Опора Лисогорская

22 с 02.09.2021 23:00 по 03.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Первомайская 52, 52а

23 с 23.08.2021 09:00 по 23.08.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Байдукова 6, 7, 8а; Всеобуча 3, 4, 5; Джамбула 8; Магистральная 1, 3; Жилые дома Всеобуча 3,4,5; Наружное освещение ТП-2552; пункт охраны плотины на р. М. Кушва

24 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Ягодная 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 3а; Вторая Ягодная 3А; 2 Ягодная 1, 2, 3, 4, 6; скважина нецентрализованного водоснабжения № 16328 Отдыха /дачная пос. Ключики

25 с 03.09.2021 09:00 по 03.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Знаменская 1, 12, 18, 20, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9; Кузбасская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 28, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лозовая 11, 13, 14, 16, 17, 18, 1а, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 35а, 36, 4, 5, 7, 9; Мамина-Сибиряка 1, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 2а, 2б, 4, 6; Гараж Мамина-Сибиряка 2 баня; ШУО-0,4кВ от ТП-3829

26 с 03.09.2021 09:30 по 03.09.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 21, 27; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; Гараж Энергетиков 20/гар

27 с 03.09.2021 10:00 по 03.09.2021 16:00 п. Висим: Рабоче-Крестьянская 24, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9

28 с 03.09.2021 11:00 по 03.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Коммуны 141, 143, 143а, 143б, 143в, 145, 145а, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166; Малая Гальянская 130, 132

29 с 03.09.2021 13:15 по 03.09.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Дружинина 1, 1 Б, 11, 11а, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 22, 2а, 4, 5, 7, 8, 9; Ульяны Громовой 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 6, 7, 8, 9

30 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Восточное шоссе 37; Крупской 3; Орджоникидзе 1б, 9; Здание склада Крупской 3 (литера ДД1); Объект связи УМСД-15 Орджоникидзе 9 под. 1; наружное освещение ТРП-2008

31 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Горбуновская.; ГРС-2 Все п. Чащино; УКЗ (п. Горбуново, сад «Весна») Новая у дома 218; Гаражи Черноисточинское шоссе р-н котельной ГГМ; К/сад «Весна» Все; К/сад «Шахтостроитель» Все; К/сад «Дружба-1» Горбуново; К/сад «Росинка» (Торфяник) Горбуново; Насос к/сада «Дружба» Горбуново; садоводческое товарищество «Леба» Горбуново; ЛЭП-10кВ, ТП-10/0,4кВ для электроснабжения наружного освещения Пос. Чащино

32 с 06.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

33 с 06.09.2021 09:00 по 06.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: 2-я Радужная 1, 3, 5, 7; Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Береговая 1, 11, 11а, 1Б, 1а, 2, 3, 3 Б, 3а, 4, 5, 7, 7а, 9; Луговая 1, 2; Окраинная 1, 10, 1А, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4 б, 4а, 5, 5а, 6, 6а; Радужная 10, 12, 13, 14, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 2а, 6, 7, 7а, 8, 9; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; садовый участок Восточная уч. № 10, с/т «Леба» пос. Горбуново; ШУО-0,4кВ от ТП-4026 Радужная Окраинная, Береговая; БССС Радужная Радужная; К/сад «Восход» Горбуново

34 с 06.09.2021 09:30 по 07.09.2021 14:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Никитина 11, 9; Степная 12, 14; Фестивальная 15

35 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6; Заводская 110, 110а; Невьянский переулок 22, 24, 26, 27, 29; Садовая 79; гаражный бокс (условно № 5) Садовая бокс № 5, в районе ГСК «Химик»; гаражный бокс Садовая в районе ГСК «Химик»; ; Гаражи Заводская

36 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 101, 106А, 110, 110А, 116; индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А

37 с 06.09.2021 09:30 по 06.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Бондина 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71; Водопроводная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железнодорожная 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3-1, 3-2, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37 А, 39, 3А, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Компасная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 9; Корабельный 1, 10, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9; Короленко 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Красногвардейская 36, 40а, 42, 44, 46, 54, 62б, 62г, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78-2; Кулибина 11, 13, 19, 21, 23, 31, 31а, 33, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 56, 60, 60б, 9; Кушвинская 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50а, 51, 52, 52а, 53, 57, 59, 6А, 7, 7-1, 7а, 9, 9-2, 9а; Машинистов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Менделеева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39-2, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 9/б; Невьянский переулок 28, 30, 32; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 1А, 2, 20, 21, 21а, 2а, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ползунова 1, 10, 12, 3а, 4, 5, 6, 7, 8; Садовая 101, 103, 111, 111А, 113, 115, 125, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, 76-2, 99; Студеная 4, 6; Толмачева 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тургенева 42, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71; Черняховского 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 5-10, 6, 7, 8, 9; Чехова 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26а, 27, 29, 30а, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9; Чигорина 2, 4, 5, 6, 7; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Школьный переулок 22, 23, 24, 26, 30, 30а, 32; Энергетиков 6; Чехова проезд 1, 11, 12, 12/1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Менделеева проезд 1/1, ½, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; торговый павильон Красногвардейская в районе остановки «Пединститут»; Гараж Чехова 16гар; Дом Чехова 30а-1а; Гараж Шиловская 27гар; н/о ТП-1027; н/о ТП-1039; н/о ТП-1041; н/о ТП-1047; н/о ТП-1050; ГРП-18 Чехова/ Компасная; АЗС № 3 Красногвардейская; Светофор «Пединститут» Красногвардейская

38 с 06.09.2021 10:00 по 16.09.2021 17:00 (ежедневно 2 раза по 15 минут) д. Заречная: Набережная 1, 1 А, 10, 11, 14, 4; наружное освещение д. Заречная

39 с 06.09.2021 13:30 по 06.09.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

40 с 06.09.2021 15:00 по 06.09.2021 16:00 п. Черноисточинск: Красных Партизан 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57; Максима Горького 15А; Скважина Красных Партизан скважина

41 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Мира 55; Пархоменко 19, 21, 23, 27, 35, 35-2; Циолковского 11а, 13; Магазин «Лужники» Пархоменко 19 — 52,53; гаражный бокс № 3 Пархоменко в квартале 11/17; гаражный бокс № 5 Пархоменко в квартале 11/17; гараж Пархоменко квартал № 11-17; киоск-автомат по продаже питьевой воды Пархоменко у дома № 21; нежилое помещение Циолковского 11 А-1 А; Мастерская Циолковского 11а-1б

42 с 06.09.2021 23:00 по 07.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 57, 59, 59/1, 59/2

43 с 07.09.2021 09:00 по 07.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Висимская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Голокаменская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Гранитная 33, 46, 52, 59; Каменная 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 9; Малахитовая 21; Малая 11, 13, 15, 2, 3, 5; Низовая 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 135А, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 196А, 196Б, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212; Радиальная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Родниковая 26, 55, 58; Голый Камень.; Гараж Носова 161 гараж; Повысит.насосная станция № 28 Носова в районе здания № 194Б; газорегуляторный пункт ГРПБ-40 Носова

44 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Мира 52, 54, 56 б; Новострой 31, 33, 35, 37; Октябрьской Революции 55, 57; Циолковского 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 34, 34-2, 36; Салон бытовых услуг Мира 52 (подвал); нежилое помещение Мира 52 бокс № 1; гаражный бокс № 2 Мира 52 бокс № 2; гаражный бокс № 15 (условно) Мира 52, бокс № 15; Торговое помещение Мира 52-кв с 3 по 9; Офис № 232/0114 Мира 52/Циолковского, 26; Офис Новострой 31-18; РК NTG 071 GGBB (АРБПиЭО № 8 от 17.02.06г Октябрьской Революции 53/Циолковского; РК NTG 005 GGBB (АРБПиЭО № 8 от 17.02.2006) Победы напр. «Альфабанка»; РК NTG 095 GGBB Циолковского /Мира; Гараж Циолковского 20-10; Офис Циолковского 28-10,11,14,15; Гараж Циолковского 2а в КНС Водоканал-НТ; Гараж Циолковского 30-22; магазин промышленных товаров Циолковского 34 (бывш. кв. 1); Магазин «Стройматериалы» Циолковского 36-4,17,18,19,20; Магазин «Электрошок» Циолковского 36-48; СКТ № 090 Циолковского 36/53

45 с 07.09.2021 10:00 по 07.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Индустриальная 11, 19, 21, 28, 29, 3, 35, 3а, 47, 48, 5; Новострой 62, 62А, 62а, 66, 68; Циолковского 2А, 2а; Юбилейная 36, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 44 Б, 44а, 46, 73, 75, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; нежилое здание (офис и фруктохранилище) Индустриальная 33 строение 2; РК NTG 017 GGBB Индустриальная Мелькомбинат; Базовая станция сотовой связи Индустриальная литер Е 3 этаж; гараж Новострой Пархоменко д. 32; гаражный бокс № 151 Октябрьской Революции бокс № 151; Гараж Юбилейная 38гар; н/о ТП-280; н/о ТП-1160; ; ООО «Ларан» Индустриальная; Гаражи Индустриальная; производственная база Индустриальная; пром.площадка от ТП-432 Индустриальная; Гаражи Октябрьской Революции; распределительный щит для электроснабжения работ по реконструкции автомобильной дороги Циолковского

46 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 75, 77; Пархоменко 25, 29, 31а, 33, 35, 35-1; Циолковского 11, 7, 9; магазин Пархоменко 25, кв. 44; магазин Пархоменко 29 (бывш кв. 2а); М-н «Радуга» Пархоменко 29-2а; Парикмахерская Пархоменко 29-62

47 с 07.09.2021 23:00 по 08.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Дружинина 59, 59/1; н/о ТП-1675

48 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Демьяна Бедного 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 Б, 16А, 16В, 16Г, 16Д, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 1А, 1Б, 1Г, 1Д, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 2А, 3, 30, 32, 36, 4, 44, 46, 5, 50, 6, 7, 8, 9; Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9; Ключевская 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 5А, 6, 8; Комсомольская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 2Б, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 6, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 7А, 8, 80Б, 82, 82А, 82Б, 84, 86, 88, 9; Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8; Красных Партизан 1, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Ленина 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28, 4, 5, 5А, 6а, 9; Максима Горького 1, 10, 11, 11 а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9; Мамина-Сибиряка 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 6; Октябрьская 1; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Первомайская 1, 1а, 2, 4, 6; Советская 1, 3, 4, 5, 5А, 6; Рабоче-Крестьянская 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89; Пионерская 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18 А, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39; Баклыкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 40/1, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Пролетарская 0, 1, 10, 10Д, 10а, 11, 16, 17, 27, 28, 29А, 3, 30, 33, 35, 40, 41, 48, 5, 7, 8, 9; Будённого 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; пер. Демьяна Бедного 1, 2; индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9; жилой дом Рабоче-Крестьянская 41 кв. 1; КТП в пос. Висим ТП- 6026 Рабоче-Крестьянская п.Висим; жилой дом Пролетарская участок 14; Базовая станция п. Висим; Гидроузел на р. Шайтанка (п. Висим); Уличное освещение ТП-101; Уличное освещение ТП-111; Уличное освещение ТП-113; Уличное освещение ТП-114; ; Филиал СБ232/0163 п.Висим Ленина; контейнер связи Ленина

49 с 08.09.2021 09:00 по 08.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Жданова 22, 28, 49, 49 А, 61, 65-1, 65-2, 69, 73; Железорудная 20; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 148, 162, 163, 164, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 70-1, 70-2, 76, 82, 86, 86А, 88, 90, 92; Лермонтова 11, 12, 29, 9; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 1, 10, 110, 12, 13, 14, 15, 16А, 19-1, 25, 3, 5, 8, 8а, 9-1; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Рудничная 11, 14, 15, 17, 18, 3, 3-2, 4-1, 4-2, 9; Рудный 10, 14, 17, 18, 18а, 20, 22, 23, 3, 4, 5, 6-1, 6-2, 9-1, 9-2; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Передвижная (Черноист) 3; Фаины Шаруновой 21, 26; пер. Рудный 24; нежилое помещение Рудный 10-12; ТП-3804

50 с 08.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Минская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9; Садоводов 5, 7

51 с 08.09.2021 13:00 по 08.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 47, 49, 59, 61, 61-2, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75-4; Тимирязева 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84; Энтузиастов 32, 34, 36, 38, 44, 46, 46 а, 46А, 46а, 48, 50, 52, 54, 56, 56а; Магазин «Флэш» Ленинградский проспект 61-27; Магазин «Адмирал — подарки» Ленинградский проспект 75 — 1,2,3; Магазин «Татьяна» Ленинградский проспект 75-25; Гаражные боксы (20 шт) Энтузиастов 42-46; наружное освещение ТП-2016

52 с 08.09.2021 23:00 по 10.09.2021 23:50 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 83, 85, 87, 89; Чайковского 131, 131а, 133; Магазин Ленинградский проспект 83 -19; Магазин Ленинградский проспект 85 — 59,60 кв.; Магазин промышленных товаров («Ткани») Ленинградский проспект 85, кв. 19; Магазин «Элеганс» Ленинградский проспект 85, кв. 42; Магазин «Подиум» Ленинградский проспект 85-39,40.41; Магазин Ленинградский проспект 85-78; Магазин «Сэконд-хэнд» Ленинградский проспект 85-98,99; трамвайный остановочный комплекс Ленинградский проспект в районе дома № 83; СКТ № 049-1 Чайковского 131 а

53 с 08.09.2021 23:00 по 09.09.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Ильича 39, 41; Тельмана 42, 46, 48а, 54

54 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 13:30 г. Нижний Тагил: Карла Маркса 55, 55-1, 57А, 57а, 59, 61, 63а, 65; Ломоносова 50А, 50, 51, 53; Первомайская 54, 56; Офис Карла Маркса 57А (бывш.кв. 2); магазин Карла Маркса 57а-1; офис-магазин Карла Маркса 63А (бывш.кв.39); парикмахерская Карла Маркса 63а (пл. бывшей кв. 18); Офисы Карла Маркса 63а-1,2; Офис Карла Маркса 63а-19; Гараж Ломоносова

55 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 10:00 г. Нижний Тагил: Фестивальная 2, 5Д, 7; Чехова 10, 4; автомойка Фестивальная 5 Б, строение 4; Стр-во торгового центра ул. Садовая-пер.Школьный Бондина; Автозаправочная станция № 81 Фестивальная

56 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Горбуновская 25, 29, 31; Пригородная 45, 49; Просторная 1, 11, 13, 15, 1А, 3, 5, 7, 8, 9; Рассветная 1, 2, 4; Светлая 2, 4, 5, 6, 8

57 с 09.09.2021 09:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ольховская 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45а, 46, 46а, 46б, 47, 47а, 48, 49, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 60б, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 67а, 68, 69а, 71, 71а, 72, 73, 74, 75 а, 76, 77, 82, 83, 85; Сортировочная 10, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 1б, 1в, 1г, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 5, 7, 8, 9; Большая Кольцевая 21, 23; ТП-3814 Ольховская -Прохладная-Сортировочная; Дом Ольховская 75 скважина; трубчатый колодец п.Ольховка Сортировочная 33-32; базовая станция сотовой связи Сортировочная в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-; наружное освещение от ф/р (20св.х0,25кВт)); К/сад «Медик — 2» Ольховская; базовая станция сотовой связи Сортировочная; базовая станция сотовой связи БС «Ольховка-НТ» Сортировочная

58 с 09.09.2021 09:30 по 09.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 20; Береговая-Краснокаменская 35, 37, 38, 44, 50-1, 52-1, 52а, 54, 54-2, 56-1, 56-2, 58; Жуковского 17, 17а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Западная 33, 34, 35, 43; Карла Либкнехта 36, 38, 40, 41; Красногорская 1-1, 1-2, 10-1, 10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13/ч, 14-1, 14-2, 16-1, 16-2, 21, 21-2, 23-1, 23-2, 24-1, 24-2, 25-1, 25-2, 26, 27-2, 29, 3-1, 3-2, 4, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Розы Люксембург 10-1, 10-2, 10а, 11-1, 11-2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2, 9-1, 9-2; Гараж Береговая-Краснокаменская ГСК «Южный» бокс № 24; Гараж (р-н ГЭК «Южный») Береговая-Краснокаменская бокс № 44 ГЭК «Южный»; ЛЭП-0,22 кВ ВРУ-0,22 кВ светофорный объект Жуковского /Красногорская; ПУ-1468 н. о. ;

59 с 09.09.2021 10:00 по 09.09.2021 16:00 п. Висимо-Уткинск: Калинина 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Ленина 29, 31, 33А, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49А, 50, 51, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 72, 74, 76, 78, 80, 82; Пионерская 22

60 с 09.09.2021 11:00 по 09.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Тупиковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

61 с 09.09.2021 15:00 по 09.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Августовская 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, 30Б, 6; Радужная 13; Сентябрьская 1, 2, 3, 4, 7, 9; БССС Радужная Радужная

62 с 10.09.2021 09:00 по 10.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 42, 44; Индивидуальная 17; Попова 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Черноморская 15, 19; парикмахерская Попова 16 кв. 16; нежилое помещение Попова 16/ Гвардейская 46; МКД Попова 16/46; СКТ-075 Попова 16/46; магазин Попова 16/46; Магазин «Промтовары» Попова 16/46-24; гаражный бокс Попова в квартале 35; ТП-3636

63 с 10.09.2021 10:00 по 10.09.2021 15:00 п. Висим: Розы Люксембург 1, 1а; Юбилейная., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г

64 с 12.09.2021 23:00 по 13.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 83а, 87, 93; Учительская 3; салон-парикмахерская Газетная 87 (бывш. кв. 64); ; Гаражный бокс (Квартал 28) Учительская

65 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 2

66 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Балакинская 2а; Металлургов 25, 25А

67 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Вересовая 19, 20, 22, 24, 26; Волгодонская 14, 16; Карпинского 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8; Лермонтова 26; Рабкоров 16, 18, 20, 22, 24, 45-1, 45-2, 47-1, 47-2

68 с 13.09.2021 09:00 по 13.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 2; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 31, 31а

69 с 13.09.2021 09:00 по 16.09.2021 18:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл. Пригородный р-он; ; Детский оздоровительный лагерь «Рябинушка» от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь «Северянка» от ТП- 2010 Покровское

70 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 10:30 п. Черноисточинск: Октябрьская 26А; Фрунзе 23 А, 29А, 32; Пионерская 1, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 13А, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 22, 24А, 2а, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 5, 6, 7, 8; индивидуальный жилой дом Фрунзе уч. 25 Г

71 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 17:00 г. Нижний Тагил: Восточная 11, 13, 15, 17а, 9, 9/1; Восточный проезд 3, 3-1, 5, 7, 9, ул.; Жуковского 2/17, 3, 4, 6, 8; н/о ТП-1228; Рекламные конструкции по акту № 3 от 18.11.03.

72 с 13.09.2021 09:30 по 13.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Лисогорская 1, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 18, 18а, 2, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 30, 30а, 31, 32, 33, 3а, 4, 5, 5 А, 6, 6а, 8, 9; Челюскинцев 31, 39-2; Светофор Черноисточинское ш. — Лисогорская; Опора Лисогорская

73 с 13.09.2021 11:00 по 13.09.2021 12:00 п. Черноисточинск: Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 84А, 88, 88а

74 с 13.09.2021 23:00 по 14.09.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Газетная 83а, 91; Учительская 3, 5, 7;

75 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 15:00 г. Нижний Тагил: Черноисточинское шоссе 74, 74 А, 84; ВЛ-10кВ, ТП-6/0,4кВ для электроснабжения ТК «Лента» Уральский /Октябрьский; ЛЭП-10кВ, СТП-100кВА для электроснабжения рекламной конструкции Уральский пр. /Октябрьский пр.; База на г. Паленая; База отдыха «Высотник» (р-н г. Паленая); База отдыха «Высотник» Все; КНС № 31 Горбуново; КНС № 23 Запрудный; Станция катодной защиты (на мкр. «Александровский») Мкр «Александровский»

76 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Кирова 19, 25; Коммунальная 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5; Промышленный 31; Рудянская 2; Семенова 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-1, 17-2, 18, 19, 20, 23, 24, 24а, 25, 26а, 26аа, 27, 27а, 3, 30, 30а, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Сурикова проезд 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тагильская 17, 19, 21, 23, 25, 25-2, 27, 29-2, 29-4, 29а, 31-3, 33-2, 35, 39; Финансовый 24, 26, 26а, 5, 7, 8; катодная станция Красногвардейская на территории котельной УПИ; Дом Семенова 24/2верх2; Дом Семенова 24/2низ2; Дом Тагильская 29/31; ШУО-0,4 кВ от ТП-1013 Тагильская пер. Промышленный, пр. Сурикова

77 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Деревообрабатывающее производство Максима Горького

78 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: ООО «Пластос» (Максима Горького 1)

79 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Тяговая ПС-3 (ул. Космонавтов).

80 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Пиритная 1, 13, 13а, 15, 17, 3, 7, 9; Сланцевая 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7; Эстакадная 11а, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7; ШУО-0,4кВ от ТП-3830 Пушкина /ул. Московская/ул. Пиритная

81 с 14.09.2021 09:00 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Ак. Павлова 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Грунтовая 31, 39, 43, 54; Партизанская 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 8а; Площадная 3; Рабкоров 1 В; Сталеваров 16; Интернациональная 10, 18; Фаины Шаруновой 25, 31, 49, 57, 58, 59, 68; Раисы Никитиной 13, 17, 25, 6; Дружбы народов 1; Академика Павлова 40; Грунтовый пер. 6; ШУО-0,4кВ от ТП-3828А; Кладбище (ТП-828) Рудник III Интенационала

82 с 14.09.2021 09:30 по 14.09.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6