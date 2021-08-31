Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей

Posted 31 августа 2021, 08:20
Published 31 августа 2021, 08:20
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Таким образом, прожиточный минимум составит 11 592 рубля в месяц на одного человека в среднем.
На одного трудоспособного гражданина сумма составит 12365 рублей. Она вырастет на 669 рублей. У пенсионеров прибавится 448 рублей и составит 9969 рублей. На детей прибавка составит 296 рублей и итоговая сумма получится 12146 рублей.
На данный момент прожиточный минимум утверждается сразу на весь год. Ранее это делалось ежеквартально и была привязка к стоимости потребительской корзины. Так, если основной набор продуктов и услуг повышался в цене, то рос и прожиточный минимум и наоборот.
Однако в 2020 году в России система была изменена, и привязка к ценам убрана. Теперь прожиточный минимум определяется в зависимости от среднего дохода по стране за предыдущий год.