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Posted 31 августа 2021, 08:20

Published 31 августа 2021, 08:20

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей

31 августа 2021, 08:20
Фото: 1MI.
Прожиточный минимум на 2022 год был подсчитан правительством Свердловской области. Согласно проекту постановления, сумма вырастет на 386 рублей или 3,4%.

Таким образом, прожиточный минимум составит 11 592 рубля в месяц на одного человека в среднем.

На одного трудоспособного гражданина сумма составит 12365 рублей. Она вырастет на 669 рублей. У пенсионеров прибавится 448 рублей и составит 9969 рублей. На детей прибавка составит 296 рублей и итоговая сумма получится 12146 рублей.

На данный момент прожиточный минимум утверждается сразу на весь год. Ранее это делалось ежеквартально и была привязка к стоимости потребительской корзины. Так, если основной набор продуктов и услуг повышался в цене, то рос и прожиточный минимум и наоборот.

Однако в 2020 году в России система была изменена, и привязка к ценам убрана. Теперь прожиточный минимум определяется в зависимости от среднего дохода по стране за предыдущий год.

#Экономика#Свердловская область#Деньги#Прожиточный минимум
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