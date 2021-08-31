Удобный выезд на ЕКАД возвращен жителям Компрессорного и Кольцово

Posted 31 августа 2021, 05:50
Published 31 августа 2021, 05:50
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Изначально в Управлении автодорог Свердловской области сообщили, что перекрытие планируется до 1 сентября. Однако дорожникам удалось выполнить работы быстрее, пишет Е1.
Напомним, строительство ЕКАД ведется уже около 30 лет. На данный момент не закончен третий пусковой комплекс. Он соединит Полевской и Челябинский тракты. После этого дорога будет замыкать Екатеринбург в полное кольцо. Строительство будет закончено к 2023 году.