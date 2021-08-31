Удобный выезд на ЕКАД возвращен жителям Компрессорного и Кольцово

Напомним, строительство ЕКАД ведется уже около 30 лет. На данный момент не закончен третий пусковой комплекс. Он соединит Полевской и Челябинский тракты. После этого дорога будет замыкать Екатеринбург в полное кольцо. Строительство будет закончено к 2023 году.