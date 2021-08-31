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Posted 31 августа 2021, 05:50

Published 31 августа 2021, 05:50

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Удобный выезд на ЕКАД возвращен жителям Компрессорного и Кольцово

Удобный выезд на ЕКАД возвращен жителям Компрессорного и Кольцово

31 августа 2021, 05:50
Фото: 1MI.
Строители ЕКАД открыли путь, который связывает кольцевую автодорогу с Сибирским трактом, 30 августа 2021 года.

Изначально в Управлении автодорог Свердловской области сообщили, что перекрытие планируется до 1 сентября. Однако дорожникам удалось выполнить работы быстрее, пишет Е1.

Напомним, строительство ЕКАД ведется уже около 30 лет. На данный момент не закончен третий пусковой комплекс. Он соединит Полевской и Челябинский тракты. После этого дорога будет замыкать Екатеринбург в полное кольцо. Строительство будет закончено к 2023 году.

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#Транспорт#Новости УрФО#Дорога#Строительство#Кольцово#ЕКАД#Екатеринбург
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