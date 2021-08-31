За резонансное дело по ДТП будет наказан свердловский судья

Напомним, ДТП произошло в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года. Бывшая супруга участкового Марина Мартемьянова ехала пьяная за рулем и сбила двух девушек и двух молодых людей, а затем скрылась с места аварии. Однако через некоторое время вернулась и наехала на пострадавшую еще раз. После задержания она прошла медицинское освидетельствование, которое показало 1,241 промилле алкоголя при допустимом уровне до 0,16 промилле. В результате она была осуждена на 2,6 года колонии-поселения.