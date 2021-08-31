Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

Также она подчеркнула, что вблизи от места обнаружения трупа расположены три школы, в связи с чем мимо мертвой собаки гуляют дети. Анастасия оставила обращение по номеру «112». В полицию заявлений по данному факту не поступало, отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.