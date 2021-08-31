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Posted 31 августа 2021, 16:30

Published 31 августа 2021, 16:30

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

31 августа 2021, 16:30
Фото: 1MI.
Труп собаки с поводком, который был завернут в пакет, на газоне на перекрестке улиц Щорса-Серова обнаружили екатеринбуржцы. Об этом рассказала одна из местных жительниц Анастасия.

По ее словам, предположительно, собака могла быть задушена. Труп также никто не спешил убирать с газона. Анастасия отметила, что соседи хотят, чтобы тот, кто убил животное, понес наказание, сообщает Ура.ру.

Также она подчеркнула, что вблизи от места обнаружения трупа расположены три школы, в связи с чем мимо мертвой собаки гуляют дети. Анастасия оставила обращение по номеру «112». В полицию заявлений по данному факту не поступало, отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, 3 июня стало известно, что жители поселка Полеводство под Екатеринбургом обнаружили за своими домами трупы животных — собак, кошек и крупного рогатого скота — в мешках. Разлагающиеся тела привлекали множество насекомых, от них исходил ужасный запах.

Трупы животных обнаружили за своими домами жители поселка под Екатеринбургом
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#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Собака#Животноводство#Екатеринбург
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