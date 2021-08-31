Завернутый в пакет труп собаки с поводком обнаружили жители Екатеринбурга

Posted 31 августа 2021, 16:30
Published 31 августа 2021, 16:30
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
По ее словам, предположительно, собака могла быть задушена. Труп также никто не спешил убирать с газона. Анастасия отметила, что соседи хотят, чтобы тот, кто убил животное, понес наказание, сообщает Ура.ру.
Также она подчеркнула, что вблизи от места обнаружения трупа расположены три школы, в связи с чем мимо мертвой собаки гуляют дети. Анастасия оставила обращение по номеру «112». В полицию заявлений по данному факту не поступало, отметили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, 3 июня стало известно, что жители поселка Полеводство под Екатеринбургом обнаружили за своими домами трупы животных — собак, кошек и крупного рогатого скота — в мешках. Разлагающиеся тела привлекали множество насекомых, от них исходил ужасный запах.