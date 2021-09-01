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Posted 1 сентября 2021, 15:31

Published 1 сентября 2021, 15:31

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

1 сентября школьники стали дикторами аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

1 сентября школьники стали дикторами аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

1 сентября 2021, 15:31
Фото: 1MI.
В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге школьники 1 сентября примерили на себя роль дикторов. Дети от 7 до 12 лет по громкой связи озвучивали различные объявления для пассажиров.

Они сообщали об услугах, доступных в аэропорту, рассказывали об автобусных и железнодорожных маршрутах, напоминали о необходимости соблюдать масочный режим, а также озвучивали график работы пунктов вакцинации, сообщает пресс-служба «Кольцово».

Отмечается, что озвучивать объявления несовершеннолетние будут также 2 сентября.

Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге на территории школы № 210 появился памятник в виде гигантских очков. Они напоминают те, что носил Гарри Поттер.

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#Общество#Новости УрФО#Дети#Праздник#Аэропорт «Кольцово»#День знаний#Екатеринбург
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