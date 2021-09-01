1 сентября школьники стали дикторами аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

Posted 1 сентября 2021, 15:31
Published 1 сентября 2021, 15:31
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
Они сообщали об услугах, доступных в аэропорту, рассказывали об автобусных и железнодорожных маршрутах, напоминали о необходимости соблюдать масочный режим, а также озвучивали график работы пунктов вакцинации, сообщает пресс-служба «Кольцово».
Отмечается, что озвучивать объявления несовершеннолетние будут также 2 сентября.
Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге на территории школы № 210 появился памятник в виде гигантских очков. Они напоминают те, что носил Гарри Поттер.