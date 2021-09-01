1 сентября школьники стали дикторами аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге

В аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге школьники 1 сентября примерили на себя роль дикторов. Дети от 7 до 12 лет по громкой связи озвучивали различные объявления для пассажиров.

Они сообщали об услугах, доступных в аэропорту, рассказывали об автобусных и железнодорожных маршрутах, напоминали о необходимости соблюдать масочный режим, а также озвучивали график работы пунктов вакцинации, сообщает пресс-служба «Кольцово». Отмечается, что озвучивать объявления несовершеннолетние будут также 2 сентября. Напомним, 1 сентября в Екатеринбурге на территории школы № 210 появился памятник в виде гигантских очков. Они напоминают те, что носил Гарри Поттер. Материалы по теме 98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября