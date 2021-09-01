5 детских садов с яслями планируется построить в Нижнем Тагиле к 2023 году

Posted 1 сентября 2021, 04:42
Published 1 сентября 2021, 04:42
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время своего выступления на встрече с представителями дошкольных объединений, сообщает пресс-служба мэрии.
Пинаев отметил, что в 2020 году уже были построены три новых детских сада на 430 мест. В каждом из них есть ясельные группы.
Напомним, в июне 2021 года Нижний Тагил запрашивал субсидию для строительства новых объектов у областных властей. Так, в планах возвести в «Приречном» микрорайоне садик на 270 мест, на улице Сланцевая, 8 — на 170 мест. Еще два детских сада планируется разместить на ГММ. В микрорайоне »Муринские пруды» учреждение на 270 мест и в микрорайоне «Александровский» — на 170 мест. Также принято решение о строительстве нового садика на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе на Вые.