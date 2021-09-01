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Posted 1 сентября 2021, 04:42

Published 1 сентября 2021, 04:42

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

5 детских садов с яслями планируется построить в Нижнем Тагиле к 2023 году

5 детских садов с яслями планируется построить в Нижнем Тагиле к 2023 году

1 сентября 2021, 04:42
Фото: 1MI.
До 2023 года в Нижнем Тагиле планируется строительство еще пяти детских садов. В них будут организованы ясельные группы. В общей сложности туда смогут пойти более 900 детей. Ожидается, что таким образом будет закрыта потребность в ясельных группах.

Об этом заявил глава города Владислав Пинаев во время своего выступления на встрече с представителями дошкольных объединений, сообщает пресс-служба мэрии.

Пинаев отметил, что в 2020 году уже были построены три новых детских сада на 430 мест. В каждом из них есть ясельные группы.

Напомним, в июне 2021 года Нижний Тагил запрашивал субсидию для строительства новых объектов у областных властей. Так, в планах возвести в «Приречном» микрорайоне садик на 270 мест, на улице Сланцевая, 8 — на 170 мест. Еще два детских сада планируется разместить на ГММ. В микрорайоне »Муринские пруды» учреждение на 270 мест и в микрорайоне «Александровский» — на 170 мест. Также принято решение о строительстве нового садика на месте бывшей воинской части на улице Фрунзе на Вые.

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#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Детские сады#Ясли
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