Из-за сообщений о невыплате зарплаты уральский хлебокомбинат ожидает проверка

Posted 1 сентября 2021, 13:03
Published 1 сентября 2021, 13:03
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Сотрудники Следственного отдела по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области выехали на Сысертский хлебокомбинат для проверки сообщений некоторых СМИ о многомесячных задержках по выплате заработной платы на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области.
Следователи проводят опрос работников хлебокомбината, руководства, осуществляют выемку финансово-хозяйственной документации. По итогам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение.
31 августа работники хлебокомбината Сысерти начали обращаться в городскую Службу занятости населения, уточнять процедуру постановки на учет и суммы возможных пособий по безработице, сообщает «Областная газета».
Напомним, утром 1 сентября 2021 года хлебокомбинат Сысерти остановил свою работу. В частности, говорится о долгах предприятия перед налоговыми органами и проблемах с оборотными средствами.