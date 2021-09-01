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Posted 1 сентября 2021, 13:03

Published 1 сентября 2021, 13:03

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Из-за сообщений о невыплате зарплаты уральский хлебокомбинат ожидает проверка

Из-за сообщений о невыплате зарплаты уральский хлебокомбинат ожидает проверка

1 сентября 2021, 13:03
Фото: 1MI.
Следственным комитетом России по Свердловской области инициирована доследственная проверка информации о многомесячной задержке по выплатам зарплаты работникам хлебокомбината в Сысерти.

Сотрудники Следственного отдела по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области выехали на Сысертский хлебокомбинат для проверки сообщений некоторых СМИ о многомесячных задержках по выплате заработной платы на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области.

Следователи проводят опрос работников хлебокомбината, руководства, осуществляют выемку финансово-хозяйственной документации. По итогам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение.

31 августа работники хлебокомбината Сысерти начали обращаться в городскую Службу занятости населения, уточнять процедуру постановки на учет и суммы возможных пособий по безработице, сообщает «Областная газета».

Напомним, утром 1 сентября 2021 года хлебокомбинат Сысерти остановил свою работу. В частности, говорится о долгах предприятия перед налоговыми органами и проблемах с оборотными средствами.

Хлебокомбинат в Сысерти остановил работу утром 1 сентября
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#Общество#Следственный комитет#Проверка#Задолженность#Сысерть#Хлебокомбинат
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