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Posted 1 сентября 2021, 09:10

Published 1 сентября 2021, 09:10

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной

Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной

1 сентября 2021, 09:10
Фото: 1MI.
Полиция не сможет наказать девочку в Екатеринбурге, которая избивала кошку игрушечным пистолетом и показывала это прохожим.

Происшествие случилось накануне 31 августа. Соседи засняли издевательства на видео, пишет Е1.

По данным издания, у девочки есть проблемы с психикой, а потому наказана она не будет.

Однако по этому факту проводится проверка. Личность девочки уже установлена, сообщили в УМВД по Екатеринбургу. Там отметили, что серьезных травм кошка не получила.

Напомним, девочку с кошкой заметили прохожие в доме на улице Заводская в Екатеринбурге. Она вытащила животное на карниз окна и начала издеваться. Соседи попытались остановить подростка, но в квартиру двери им никто не открыл. По словам очевидца, избиение продолжалось около получаса.

#Происшествия#Новости УрФО#Животные#Кошка#Издевательства#Екатеринбург
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