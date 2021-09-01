Кандидаты в депутаты государственной думы 2021 года

Выборы депутатов ЗС Свердловской области в области будут проводиться в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Их проведение запланировано в рамках так называемой смешанной системы. Так, из 50 кандидатов только 25 избираются по спискам от политических объединений — речь идет о системе пропорционального плана, остальные 25 будут выбираться по ОИ — в рамках мажоритарной схемы. Для того, чтобы получить место в ЗС в рамках пропорциональной системы, политические объединения должны будут перейти границу в 5%. Установлен срок действия полномочий депутатов: по законодательству РФ он не должен превышать пяти лет.