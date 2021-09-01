Кандидаты в депутаты государственной думы 2021 года

Posted 1 сентября 2021, 11:09
Published 1 сентября 2021, 11:09
Modified 25 мая 2024, 15:50
Updated 25 мая 2024, 15:50
Также была разработана схема их размещения в бюллетенях, финализированы избирательные списки.
В России выборы в Государственную думу в 2021 году состоятся 17–19 сентября. Избиратели в некоторых регионах страны в эти же дни смогут выбрать претендентов на должности руководителей областных парламентов, региональных администраций, организаций государственного самоуправления. Суммарно в России идет около 4 тыс. кампаний. Зона их охвата — все субъекты федерации.
Выборы в Госдуму — 2021 в России будут проводиться в течение трех дней — в срок с 17 по 19 сентября. Первые дни по особому графику и в специальном порядке пройдет голосование для участия граждан, которые не смогут посетить участки. В те же сроки могут проголосовать жители отдаленных российских населенных пунктов.
В этом году избирательная кампания в РФ ведется в несколько этапов. Каждый из них стартует и заканчивается в разное время:
Финальные итоги выборов в Государственную думу будут подведены не позднее 9 октября 2021 года. Тогда же прекратится анонсирование данных подсчетов предварительного характера.
Политические партии России, участвующие в выборах в Госдуму в 2021 году, представляют 14 разных объединений. К моменту старта предвыборной кампании они прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии, тогда же были составлены и списки кандидатов. В бюллетенях, которые россияне получат на участках на выборах в Госдуму — 2021, партии находятся в определенной заранее последовательности, которая образовалась по итогам жеребьевки, проведенной ЦИК.
Все партии, участвующие в выборах в Госдуму в 2021 году, разработали и опубликовали свои программы. С этими материалами граждане РФ имели возможность ознакомиться в рамках проведения кампаний — это было необходимо для того, чтобы решить, за кого отдать голос, чьи заявления и предложения заслуживают доверия.
Кандидаты в депутаты Госдумы в 2021 году идут по сформированным заранее спискам политических партий. По закону они прошли процедуру регистрации в РФ. Аналитики ВЦИОМ высказывают предположение о том, что из всех заявленных партий рубеж в 5%, предусмотренный для гарантированного места в парламенте, точно пройдут лишь несколько партий. Это:
Что касается прочих объединений, то аналитики не дают прогнозов с высокой точностью, подчеркивая, что шансов преодолеть границу в 5% у них очень мало. Политологи убеждены, что очевидное преимущество во внушительной части субъектов федерации получит «Единая Россия» и выдвигающиеся от нее кандидаты в Госдуму. Аналогичное мнение формируется после изучения опросов — их российские социологи на протяжении длительного времени проводят, работая с избирателями.
Специалисты, представляющие ВЦИОМ, убеждены: в определенных ИО члены объединений, которые не включены в 4 из лидирующих, могут рассчитывать на места и преодоление 5-процентного барьера. Озвучиваются даже имена претендентов, но аналитики делают акцент на том, что за несколько лет ситуация на политической арене России существенно не изменилась. Таким образом, в 2021 году состав партий, баллотирующихся в Госдуму и рассчитывающих на получение максимального числа голосов, вряд ли будет отличаться от того, как это было в прошлые годы.
На стартовом этапе подготовки выборов депутатов Государственной думы в 2021 году в средствах массовой информации появились публикации, в которых говорилось о том, что некоторые политические деятели приняли решение выйти из числа участников предвыборного марафона и сделали заявление об отказе баллотироваться. Среди наиболее громких случаев такого снятия:
Информация об отказе зарегистрированных кандидатов в Государственную думу от участия в кампании, убеждены политологи, не повлияет на ее проведение и исход. Такие данные, как правило, активно обсуждаются, но речь не идет о важном политическом событии, влияющим на ход голосования.
В сентябре 2021 года в некоторых регионах страны будут проводиться выборы на пост управленцев на местах. Процедура прямого голосования реализуется в областях и городах:
Широко обсуждаются выборы главы администрации Хабаровского края, итоги которых могут стать непредсказуемыми. В борьбе участвуют:
Выборы в местный парламент состоятся в Североосетинском регионе, Карачаево-Черкесии, а также в Дагестане.
В 2021 году голосование в России проводится в специальном формате — в условиях распространения коронавируса. На участках предусмотрены меры беспрецедентного характера, обусловленные требованиями к безопасности, эпидемиологических стандартов.
С этого года устанавливаются определенные изменения в схеме голосования. Россияне теперь могут отдать свои голоса в дистанционном формате, используя электронный доступ. Такую возможность, в частности, будут иметь жители нескольких российских регионов:
Аналитики в настоящее время предпочитают не указывать конкретное количество избирателей, которые будут отдавать свои голоса в дистанционном режиме. Однако есть информация о том, что для дистанционного голосования будет нужно пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и получить доступ со специальным кодом.
Список кандидатов в Госдуму в 2021 году в Свердловской области сформирован и доступен для ознакомления региональными избирателями. Жители области смогут проголосовать за политического деятеля, представляющего ту партию, которая была официально зарегистрирована ЦИК, и конкретному объединению. Екатеринбургским избирателям и жителям области, пришедшим на участки, будет передано по два бюллетеня ЦИК со списками кандидатов.
Представители объединений, заявившие об участии в кампании, — специалисты, занятые в разных сферах и направлениях, из разнообразных социальных групп. Среди кандидатов есть руководители производственных предприятий, коммерсанты, представители ряда промышленных сфер, а также педагоги, пенсионеры, научные деятели. Каждый из них имеет собственную программу. В рамках подготовки к участию в выборах представители партий проводили встречи с избирателями, оказывали им помощь, поддержку, реагировали на просьбы, принимали во внимание пожелания.
Свердловская область в 2021 году поделена на несколько ИО, от каждого из которых выдвигаются свои кандидаты, зафиксированные в сформированных заранее списках.
К ИО №168 относятся:
Партия Роста в кандидаты в Госдуму никого не выдвинула.
По итогам выборов в 2016 году по округу победу одержал представитель «Единой России». Второе место занял кандидат от СР.
От ИО №169, который территориально охватывает несколько районов Екатеринбурга, городских округов и поселков, на выборы идут:
От КПРФ в выборах в Госдуму участвует А. Н. Ивачев.
В Березовском одномандатном ИО №170 зарегистрированы:
Представители, указанные в списке по Нижнетагильскому ИО №171:
От ЛДПР кандидатом по этому ОИ в 2021 выступает А. А. Гусев. В 2016 году представитель ЕР занял по результатам голосования 1 место, на 2 месте — кандидат от СР.
От Асбестовского ОИ №172 в качестве кандидатов представлены:
Представители Первоуральского ОИ №173:
Представители Серовского одномандатного округа №174:
Выборы депутатов ЗС Свердловской области в области будут проводиться в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Их проведение запланировано в рамках так называемой смешанной системы. Так, из 50 кандидатов только 25 избираются по спискам от политических объединений — речь идет о системе пропорционального плана, остальные 25 будут выбираться по ОИ — в рамках мажоритарной схемы. Для того, чтобы получить место в ЗС в рамках пропорциональной системы, политические объединения должны будут перейти границу в 5%. Установлен срок действия полномочий депутатов: по законодательству РФ он не должен превышать пяти лет.
*Признаны иностранными агентами на территории РФ.