tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2021, 11:09

Published 1 сентября 2021, 11:09

Modified 25 мая 2024, 15:50

Updated 25 мая 2024, 15:50

Кандидаты в депутаты государственной думы 2021 года

Кандидаты в депутаты государственной думы 2021 года

1 сентября 2021, 11:09
Фото: duma.gov.ru.
К началу августа претенденты на места в Госдуме РФ, желающие принять участие в выборах в 2021 году, окончательно определены. Накануне ЦИК провела традиционную жеребьевку. В ее результате определилось, что 14 партиям, принимающим участие в выборах, даны позиции в бюллетенях.

Также была разработана схема их размещения в бюллетенях, финализированы избирательные списки.

В России выборы в Государственную думу в 2021 году состоятся 17–19 сентября. Избиратели в некоторых регионах страны в эти же дни смогут выбрать претендентов на должности руководителей областных парламентов, региональных администраций, организаций государственного самоуправления. Суммарно в России идет около 4 тыс. кампаний. Зона их охвата — все субъекты федерации.

Какого числа состоятся выборы в Госдуму в сентябре 2021 года и сколько дней будет проводиться голосование

Выборы в Госдуму — 2021 в России будут проводиться в течение трех дней — в срок с 17 по 19 сентября. Первые дни по особому графику и в специальном порядке пройдет голосование для участия граждан, которые не смогут посетить участки. В те же сроки могут проголосовать жители отдаленных российских населенных пунктов.

В этом году избирательная кампания в РФ ведется в несколько этапов. Каждый из них стартует и заканчивается в разное время:

  • Опросы, прогнозы — до 14 сентября.
  • Мероприятия по агитации — до 17 сентября.
  • Размещение материалов о кампании, публикация и анонсы партийных программ — до 29 августа.

Финальные итоги выборов в Государственную думу будут подведены не позднее 9 октября 2021 года. Тогда же прекратится анонсирование данных подсчетов предварительного характера.

Какие партии участвуют в выборах в Госдуму — 2021

Политические партии России, участвующие в выборах в Госдуму в 2021 году, представляют 14 разных объединений. К моменту старта предвыборной кампании они прошли регистрацию в Центральной избирательной комиссии, тогда же были составлены и списки кандидатов. В бюллетенях, которые россияне получат на участках на выборах в Госдуму — 2021, партии находятся в определенной заранее последовательности, которая образовалась по итогам жеребьевки, проведенной ЦИК.

  1. Партия КПРФ
  2. «Зеленые»
  3. ЛДПР
  4. «Новые люди»
  5. «Единая Россия»
  6. «Справедливая Россия — За правду»
  7. «Яблоко»
  8. «Партия Роста»
  9. РПСС
  10. «Коммунисты России»
  11. «Гражданская платформа»
  12. Объединение «Зеленая альтернатива»
  13. «Родина»
  14. Партия пенсионеров

Все партии, участвующие в выборах в Госдуму в 2021 году, разработали и опубликовали свои программы. С этими материалами граждане РФ имели возможность ознакомиться в рамках проведения кампаний — это было необходимо для того, чтобы решить, за кого отдать голос, чьи заявления и предложения заслуживают доверия.

Снятые кандидаты с выборов в сентябре 2021 года

Кандидаты в депутаты Госдумы в 2021 году идут по сформированным заранее спискам политических партий. По закону они прошли процедуру регистрации в РФ. Аналитики ВЦИОМ высказывают предположение о том, что из всех заявленных партий рубеж в 5%, предусмотренный для гарантированного места в парламенте, точно пройдут лишь несколько партий. Это:

  • ЕР
  • КПРФ
  • ЛДПР
  • «Справедливая Россия»

Что касается прочих объединений, то аналитики не дают прогнозов с высокой точностью, подчеркивая, что шансов преодолеть границу в 5% у них очень мало. Политологи убеждены, что очевидное преимущество во внушительной части субъектов федерации получит «Единая Россия» и выдвигающиеся от нее кандидаты в Госдуму. Аналогичное мнение формируется после изучения опросов — их российские социологи на протяжении длительного времени проводят, работая с избирателями.

Специалисты, представляющие ВЦИОМ, убеждены: в определенных ИО члены объединений, которые не включены в 4 из лидирующих, могут рассчитывать на места и преодоление 5-процентного барьера. Озвучиваются даже имена претендентов, но аналитики делают акцент на том, что за несколько лет ситуация на политической арене России существенно не изменилась. Таким образом, в 2021 году состав партий, баллотирующихся в Госдуму и рассчитывающих на получение максимального числа голосов, вряд ли будет отличаться от того, как это было в прошлые годы.

На стартовом этапе подготовки выборов депутатов Государственной думы в 2021 году в средствах массовой информации появились публикации, в которых говорилось о том, что некоторые политические деятели приняли решение выйти из числа участников предвыборного марафона и сделали заявление об отказе баллотироваться. Среди наиболее громких случаев такого снятия:

  • Лев Шлосберг* (отделение «Яблока» в Псковской области);
  • Павел Грудинин;
  • Борис Вишневский* (Петербургское отделение «Яблока»).

Информация об отказе зарегистрированных кандидатов в Государственную думу от участия в кампании, убеждены политологи, не повлияет на ее проведение и исход. Такие данные, как правило, активно обсуждаются, но речь не идет о важном политическом событии, влияющим на ход голосования.

Фото: duma.gov.ru

Выбор глав регионов

В сентябре 2021 года в некоторых регионах страны будут проводиться выборы на пост управленцев на местах. Процедура прямого голосования реализуется в областях и городах:

  • Хабаровский край и краевой центр;
  • Белгородская область и областной центр;
  • Тыва;
  • Мордовия;
  • Пензенская область и город Пенза;
  • Тверская область и город Тверь;
  • Ульяновск и область;
  • Чеченская Республика;
  • Тула и область.

Широко обсуждаются выборы главы администрации Хабаровского края, итоги которых могут стать непредсказуемыми. В борьбе участвуют:

  • В. Чернышов;
  • М. Дегтярев;
  • П. Перевезенцев
  • М. Ким;
  • Б. Мамедов;
  • И. Логвинов;
  • М. Багдасарян.

Выборы в местный парламент состоятся в Североосетинском регионе, Карачаево-Черкесии, а также в Дагестане.

Правила участия в голосовании

В 2021 году голосование в России проводится в специальном формате — в условиях распространения коронавируса. На участках предусмотрены меры беспрецедентного характера, обусловленные требованиями к безопасности, эпидемиологических стандартов.

С этого года устанавливаются определенные изменения в схеме голосования. Россияне теперь могут отдать свои голоса в дистанционном формате, используя электронный доступ. Такую возможность, в частности, будут иметь жители нескольких российских регионов:

  • Москва;
  • Мурманская область и областной центр;
  • Севастополь;
  • Курская область и областной центр;
  • Ярославль и Ярославская область;
  • Нижний Новгород и область;
  • Ростов-на-Дону и область;
  • Донбасс.

Аналитики в настоящее время предпочитают не указывать конкретное количество избирателей, которые будут отдавать свои голоса в дистанционном режиме. Однако есть информация о том, что для дистанционного голосования будет нужно пройти регистрацию на портале «Госуслуги» и получить доступ со специальным кодом.

Кандидаты на выборы в Госдуму — 2021 по России

Список кандидатов в Госдуму в 2021 году в Свердловской области сформирован и доступен для ознакомления региональными избирателями. Жители области смогут проголосовать за политического деятеля, представляющего ту партию, которая была официально зарегистрирована ЦИК, и конкретному объединению. Екатеринбургским избирателям и жителям области, пришедшим на участки, будет передано по два бюллетеня ЦИК со списками кандидатов.

Представители объединений, заявившие об участии в кампании, — специалисты, занятые в разных сферах и направлениях, из разнообразных социальных групп. Среди кандидатов есть руководители производственных предприятий, коммерсанты, представители ряда промышленных сфер, а также педагоги, пенсионеры, научные деятели. Каждый из них имеет собственную программу. В рамках подготовки к участию в выборах представители партий проводили встречи с избирателями, оказывали им помощь, поддержку, реагировали на просьбы, принимали во внимание пожелания.

Свердловская область в 2021 году поделена на несколько ИО, от каждого из которых выдвигаются свои кандидаты, зафиксированные в сформированных заранее списках.

  • №168 — Свердловский одномандатный ИО;
  • №169 — Каменск-Уральский ИО;
  • №170 — Березовский ИО;
  • №171 — Нижнетагильский одномандатный ИО;
  • №172 — Асбестовский ИО;
  • №172 — Первоуральский одномандатный ИО;
  • №173 — Серовский ИО.

К ИО №168 относятся:

  • В. И. Авдийский (ПП);
  • А. Г. Альшевских (ЕР);
  • Д. В. Зенов («Коммунисты России»);
  • О. В. Иванова («Справедливая Россия — За правду»);
  • Н. Н. Николаев (НЛ);
  • В. В. Постников («Яблоко»);
  • С. С. Прокофьев (ЛДПР);
  • Р. В. Скоморохова (КПРФ);
  • С. Р. Юсупов («Родина»);

Партия Роста в кандидаты в Госдуму никого не выдвинула.

По итогам выборов в 2016 году по округу победу одержал представитель «Единой России». Второе место занял кандидат от СР.

Фото: pixabay.com

От ИО №169, который территориально охватывает несколько районов Екатеринбурга, городских округов и поселков, на выборы идут:

  • Н. Ф. Гаврилов («Яблоко»);
  • А. В. Гориславцев («Справедливая Россия — За правду»);
  • А. Н. Каптюг (ЛДПР);
  • Л. И. Ковпак (ЕР);
  • С. Д. Масоров (НЛ);
  • А. А. Меркулов («Родина»);
  • В. П. Таскаев (ПП);
  • А. С. Хабаров (РПСС);

От КПРФ в выборах в Госдуму участвует А. Н. Ивачев.

В Березовском одномандатном ИО №170 зарегистрированы:

  • И. М. Виноградова (НР);
  • В. П. Ворожцов (ПП);
  • Р. А. Зыков (РПСС);
  • С. А. Капчук (ПР);
  • К. А. Некрасов (ЛДПР);
  • А. А. Парфенов (КПРФ);
  • Я. В. Подшивалов («Родина»);
  • А. М. Хуснутдинов («Яблоко»);
  • С. В. Чепиков (ЕР).

Представители, указанные в списке по Нижнетагильскому ИО №171:

  • М. С. Баранцева (НЛ);
  • С. О. Белоусов («Справедливая Россия — За правду»);
  • М. В. Бояркин (КПРФ);
  • А. А. Гусев (ЛДПР);
  • К. Ю. Захаров (ЕР);
  • И. А. Морозов («Родина»);
  • А. В. Мятович (РПСС);
  • П. Е. Хорошилов («Яблоко»).

От ЛДПР кандидатом по этому ОИ в 2021 выступает А. А. Гусев. В 2016 году представитель ЕР занял по результатам голосования 1 место, на 2 месте — кандидат от СР.

От Асбестовского ОИ №172 в качестве кандидатов представлены:

  • М. А. Иванов (ЕР);
  • Р. В. Исаев (НР);
  • Н. В. Крылова (КПРФ);
  • Е. Л. Мехонцев («Справедливая Россия — За правду»);
  • М. В. Прокашева («Родина»);
  • Г. В. Севастьянов («Яблоко»);
  • И. А. Торощин (ЛДПР).

Представители Первоуральского ОИ №173:

  • Н. В. Александров («Родина»);
  • Т. М. Исаков (КПРФ);
  • А. В. Куделькин («Яблоко»);
  • З. А. Муцоев (ЕР);
  • А. В. Панасенко (ЛДПР);
  • Н. М. Самутин («Справедливая Россия — За правду»).

Представители Серовского одномандатного округа №174:

  • Я. В. Бородин (НЛ);
  • Г. Ф. Даутов (КПРФ);
  • Д. Г. Калинин («Яблоко»);
  • А. С. Коровкин («Справедливая Россия — За правду»);
  • С. Е. Мельник (ПР);
  • П. В. Мякишев (ЛДПР);
  • А. Е. Рабинович (ПП);
  • В. В. Хвостов («Родина»);
  • А. В. Шипулин (ЕР).

Выборы депутатов ЗС Свердловской области в области будут проводиться в период с 17 по 19 сентября 2021 года. Их проведение запланировано в рамках так называемой смешанной системы. Так, из 50 кандидатов только 25 избираются по спискам от политических объединений — речь идет о системе пропорционального плана, остальные 25 будут выбираться по ОИ — в рамках мажоритарной схемы. Для того, чтобы получить место в ЗС в рамках пропорциональной системы, политические объединения должны будут перейти границу в 5%. Установлен срок действия полномочий депутатов: по законодательству РФ он не должен превышать пяти лет.

*Признаны иностранными агентами на территории РФ.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика