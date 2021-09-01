На 4 место по количеству учебных заведений в России попала Свердловская область

В общей сложности в области зарегистрировано 5,3 тысячи образовательных организаций, что на 2,8% больше, чем в августе 2018 года. Из общего числа 2,7 тысячи — государственные, а 833 — негосударственные. Исходя из исследования, получить высшее образование возможно лишь в 1% организаций. Преобладает количество учреждений дополнительного образования детей и взрослых — 38%. Следом идут учреждения дошкольного образования — 23%, пишет ЕАН.