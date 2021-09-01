С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев

Posted 1 сентября 2021, 05:49
Published 1 сентября 2021, 05:49
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
В новом учебном году 42 000 школьников сядут за парты в Нижнем Тагиле, а 4600 из них впервые переступят порог школы. В первую очередь, именно первоклассники являются главными героями Дня знаний.
Но и выпускники школ также понимают, что этот год станет для них последним в стенах школы: вскоре им придется выбирать свой профессиональный путь и вступить во взрослую жизнь. Глава Нижнего Тагила убежден, что старшеклассники не раз еще порадуют город и своих родителей достижениями и свершениями.
Педагоги также не остались без внимания Владислава Пинаева: им он адресовал слова особой благодарности за их нелегкий труд по воспитанию подрастающего поколения.
Работа педагога требует не просто особого профессионализма, но чуткости, мудрости и терпения.
В целом, как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, школы полностью готовы принять учеников, для этого городские власти приложили немало усилий.
В завершении поздравления Владислав Пинаев пожелал всем тагильчанам успехов, процветания и благополучия.
Напомним, что 1 сентября 2021 года начинается новый учебный год. Несмотря на все опасения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, власти отказались от дистанционной формы обучения.