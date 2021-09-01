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Posted 1 сентября 2021, 05:49

Published 1 сентября 2021, 05:49

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Нижний Тагил

С Днем знаний поздравил жителей Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев

1 сентября 2021, 05:49
Фото: 1MI. Нижний Тагил
В своем поздравлении тагильчан Владислав Пинаев отметил, что День знаний является поистине всенародным праздником.

В новом учебном году 42 000 школьников сядут за парты в Нижнем Тагиле, а 4600 из них впервые переступят порог школы. В первую очередь, именно первоклассники являются главными героями Дня знаний.

Но и выпускники школ также понимают, что этот год станет для них последним в стенах школы: вскоре им придется выбирать свой профессиональный путь и вступить во взрослую жизнь. Глава Нижнего Тагила убежден, что старшеклассники не раз еще порадуют город и своих родителей достижениями и свершениями.

Педагоги также не остались без внимания Владислава Пинаева: им он адресовал слова особой благодарности за их нелегкий труд по воспитанию подрастающего поколения.

Работа педагога требует не просто особого профессионализма, но чуткости, мудрости и терпения.

В целом, как отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, школы полностью готовы принять учеников, для этого городские власти приложили немало усилий.

В завершении поздравления Владислав Пинаев пожелал всем тагильчанам успехов, процветания и благополучия.

Напомним, что 1 сентября 2021 года начинается новый учебный год. Несмотря на все опасения из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с COVID-19, власти отказались от дистанционной формы обучения.

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#Новости TagilCity.ru#Нижний Тагил#Школа#Владислав Пинаев#Выпускники#День знаний#Первоклассники
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