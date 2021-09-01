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Posted 1 сентября 2021, 17:24

Published 1 сентября 2021, 17:24

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

1 сентября 2021, 17:24
Фото: 1MI.
Борт государственного летного отряда «Россия», перевозящего высших государственных чиновников, вечером 1 сентября приземлился в аэропорту Кольцово. В Екатеринбург прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Спустя несколько минут после того, как произошло приземление, на Кольцовском тракте появился кортеж, который возглавляла полицейская машина. Перекрытия на его пути отсутствовали, сообщает Е1.

Предполагается, что в столице Урала Лавров встретится с главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным, выступит перед представителями СМИ, а также встретится с бизнесменом Андреем Симановским.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибудет 2 сентября. По словам знакомого с ситуацией источника в руководстве региона, визит Лаврова имеет связь с выборами, которые пройдут в сентябре.

Министр иностранных дел Сергей Лавров приедет в Екатеринбург
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