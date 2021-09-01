Суд вновь постановил: аэропорт Уктус в Екатеринбурге не имеет культурной ценности

Корень проблемы кроется в том, что некоторое время назад его исследовали сразу 5 экспертов, но 4 из них не нашли в здании Уктуса ничего того, что позволило бы дать зданию «охранный» статус. А между тем, это здание сегодня единственное в России, что было построено в довоенные годы по индивидуальному проекту.