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Posted 1 сентября 2021, 17:55

Published 1 сентября 2021, 17:55

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Суд вновь постановил: аэропорт Уктус в Екатеринбурге не имеет культурной ценности

Суд вновь постановил: аэропорт Уктус в Екатеринбурге не имеет культурной ценности

1 сентября 2021, 17:55
Фото: 1MI.
Очередное решение кассационного суда ставит здание аэропорта Уктус под угрозу сноса в Екатеринбурге. Так считают общественники движения «Реальная история», опасаясь, что на его месте могут построить автовокзал «Золотой».

Тяжба между общественными организациями и городскими властями за признание здания аэропорта Уктус на Ботаники длится уже несколько лет. Координатор движения «Реальная история» вновь проиграла суд.

И хотя власти утверждают, что никаких планов по сносу здания нет, как и планов по его реконструкции или ремонту: здание постепенно разрушается без должного внимания. Об этом сообщает E1.RU со слов одного из общественников.

Признай власти здание объектом культурного наследия, снести его стало бы невозможно, считают неравнодушные жители Екатеринбурга. Теперь они намерены обжаловать решение кассационного суда в Верховном суде.

Корень проблемы кроется в том, что некоторое время назад его исследовали сразу 5 экспертов, но 4 из них не нашли в здании Уктуса ничего того, что позволило бы дать зданию «охранный» статус. А между тем, это здание сегодня единственное в России, что было построено в довоенные годы по индивидуальному проекту.

Что касается планов построить на месте аэропорта автовокзал «Золотой», то в открытом доступе уже имеется план-проект, а территорию недавно обнесли забором.

Напомним, в Нижнем Тагиле суд постановил снести часть дома-маяка, расположенного на берегу городского пруда. Суд посчитал, что владелец здания самовольно занял часть земли у набережной.

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#Общество#Новости УрФО#Суд#Автовокзал#Уктус#Екатеринбург
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