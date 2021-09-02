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Posted 2 сентября 2021, 13:34

Published 2 сентября 2021, 13:34

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге

Электросамокатам и велосипедам нанесут отдельную дорожную разметку в Екатеринбурге

2 сентября 2021, 13:34
Фото: 1MI.
Власти Екатеринбурга возьмутся за регулирование использования электросамокатов и велосипедов в городе.

Специальные выделенные дорожки для передвижения на велосипедах и электросамокатах появятся в Екатеринбурге, поделился в своем Instagram* глава уральской столицы Алексей Орлов. По данным городских властей, город занимает третье место в стране после двух столиц по развитию кикшеринга — прокату элетросамокатов. В 2021 году этой услугой воспользовались уже 260 000 жителей Екатеринбурга.

Городские власти планируют в качестве эксперимента разграничить пешеходов от велосипедистов разметкой и установить по всему маршруту движения специальные дорожные знаки. Уже в текущем сезоне анонсировано появления специальных виртуальных парковок для данного вида транспорта.

Напомним, губернатор региона Евгений Куйвашев недавно анонсировал появление специальных зон для велосипедистов в Нижнем Тагиле.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией на территории РФ.

Евгений Куйвашев рассказал о новых зонах для велосипедистов в Нижнем Тагиле
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#Общество#Новости УрФО#Дорожная разметка#Велосипед#Екатеринбург#Электросамокат
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