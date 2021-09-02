Гаражная амнистия вступила в силу в России

Posted 2 сентября 2021, 07:04
Published 2 сентября 2021, 07:04
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Владельцам неоформленных гаражей облегчили процедуру оформления построек в собственность, но с одним нюансом: гараж должен быть построен на муниципальных или государственных землях не позднее 30 декабря 2004 года – даты вступления в силу Градостроительного кодекса.
Суть упрощенной процедуры: владельцу гаража достаточно подать соответствующее заявление для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости. Собственнику также не придется самостоятельно ставить объект на кадастровый учет – за него это сделает уполномоченный орган.
Для подтверждения прав на гараж или постройку необходимо будет предоставить договор на подключение объекта к каким-либо городским сетям, квитанции об оплате действующих обязательных услуг, либо другие документы.
Право на гаражную амнистию также распространяется на наследников и тех собственников, что приобретали гараж у первого и последующих владельцев. Действие закона рассчитано до 2026 года включительно.