На остановивший работу сысертский хлебокомбинат подан иск о признании банкротом

Posted 2 сентября 2021, 10:05
Published 2 сентября 2021, 10:05
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
Требование поступило сегодня 2 сентября 2021 года, сообщается в картотеке Арбитражного суда.
Хлебокомбинат считается старейшим в Свердловской области и 1 сентября он приостановил работу. Причиной стали многомесячные долги по зарплате перед сотрудниками. В результате Следственным комитетом начата проверка.
Уведомление о том, что предприятие закрывается уже получил глава Сысертского округа Дмитрий Нисковских.
Напомним, сысертский хлебокомбинат был основан в 1942 году. В 90-х годах там прошла приватизация. При этом в 2009 году завод обанкротился.