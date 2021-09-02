Остановка Шредингера: дачники из Тагила ходят пешком вдоль трассы из-за бюрократии

Таким положением дел не довольны и автомобилисты, которые считают, что пешеходы на обочинах трассы могут создать аварийные ситуации. Также садоводы рассказали, что несмотря на утвержденные расценки, которые стали зависеть от километража, водители берут с пассажиров больше денег, чем положено, а за 100 рублей готовы остановиться и на отмененной остановке.