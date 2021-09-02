tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 сентября 2021, 11:09

Published 2 сентября 2021, 11:09

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

2 сентября 2021, 11:09
Фото: 1MI.
Региональное подразделение Роспотребнадзора потребовало привлечь к административной ответственности завод «Медсинтез» из Новоуральска.

Надзорное ведомство обвиняет «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье КоАП предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор не комментирует, к какой продукции у ведомства возникли претензии, судебное заседание регионального арбитражного суда назначено на 17 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру

Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» основан депутатом ГД РФ Александром Петровым. Предприятие выпускает медицинские маски, препарат от короновируса «Триазавирин», с середины лета 2021 года начался выпуск «Спутник V».

Напомним, Минздрав предупредил россиян, что и после перенесенного короновируса, в течение следующих 6 месяцев сохраняется высокий риск смерти.

Глава Минздрава предупредил о высоком риске смерти в течение полугода после COVID-19
Узнать подробнее
Материалы по теме
Свердловская область получила тесты для выявления короновируса из КитаяВ Свердловской области введен режим повышенной готовности из-за короновируса
#Общество#Новоуральск#Арбитражный суд#Роспотребнадзор#Судебное разбирательство#Короновирус
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика