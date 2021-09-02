Производящему «Спутник V» заводу в Новоуральске грозит остановка на 90 дней

Posted 2 сентября 2021, 11:09
Published 2 сентября 2021, 11:09
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Надзорное ведомство обвиняет «Медсинтез» в грубых нарушениях ведения предпринимательской деятельности. По этой статье КоАП предусмотрены санкции в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо принудительная приостановка деятельности предприятия на срок до 90 суток.
Роспотребнадзор не комментирует, к какой продукции у ведомства возникли претензии, судебное заседание регионального арбитражного суда назначено на 17 сентября 2021 года, сообщает Ура.ру
Расположенный в Новоуральске завод «Медсинтез» основан депутатом ГД РФ Александром Петровым. Предприятие выпускает медицинские маски, препарат от короновируса «Триазавирин», с середины лета 2021 года начался выпуск «Спутник V».
Напомним, Минздрав предупредил россиян, что и после перенесенного короновируса, в течение следующих 6 месяцев сохраняется высокий риск смерти.