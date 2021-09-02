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Posted 2 сентября 2021, 13:28

Published 2 сентября 2021, 13:28

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке

Реальный срок получил свердловчанин за избиение полицейского в участке

2 сентября 2021, 13:28
Фото: 1MI.
Житель Ирбита приговорен к 1 году 10 месяцам колонии строгого режима за избиение полицейского в отделении.

В мае 2021 года мужчина был доставлен в отделение полиции, так как находился пьяным за рулем. В фойе здания он устроил драку и ударил локтем в лицо одного из сотрудников правоохранительных органов. 27-летний дебошир вину признал, однако получил реальный срок, он отправится за решетку почти на два года.

Напомним, до 10 лет лишения свободы грозит тагильчанину, который сломал нос полицейскому у здания отдела. Мужчина был задержан в состоянии алкогольного опьянения на Вагонке, но отказался выходить из служебной машины и затеял драку. Помимо сломанного носа, у потерпевшего медики диагностировали гематомы. Дело будет рассматриваться в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила.

#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Ирбит#Отдел полиции
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